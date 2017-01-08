В Тюменской области появился «снежный» автомобиль ДПС

Как сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области, идея поставить на дороге скульптуру в форме патрульного автомобиля принадлежит полицейским. Эффект от установки такой снежной модели превзошел ожидания стражей порядка — издалека машина выглядит словно настоящая, увидев ее водители машинально сбрасывают скорость и пристегивают ремни безопасности.
Выделяясь на фоне привычных снеговиков и сказочных персонажей, инсталляция стала одной из самых популярных у местных жителей зимних скульптур. По словам правоохранителей, фотография снежного патрульного автомобиля сразу появилась в социальных сетях и собрала много положительных откликов пользователей сети Интернет.
Автоинспекторы, не ожидавшие столь бурного общественного резонанса, положительно оценили свой опыт. По словам полицейских, они всерьез задумались о создании новых снежных композиций на тему дорожной безопасности.