В Тюменской области появился «снежный» автомобиль ДПС

Выделяясь на фоне привычных снеговиков и сказочных персонажей, инсталляция стала одной из самых популярных у местных жителей зимних скульптур. По словам правоохранителей, фотография снежного патрульного автомобиля сразу появилась в социальных сетях и собрала много положительных откликов пользователей сети Интернет.