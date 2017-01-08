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В Тюменской области появился «снежный» автомобиль ДПС

8 января 2017, 09:53
Необычная инсталляция появилась на днях в Тюменской области. У одной из дорог села Ярково установили патрульный автомобиль ДПС, целиком сделанный из снега.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области, идея поставить на дороге скульптуру в форме патрульного автомобиля принадлежит полицейским. Эффект от установки такой снежной модели превзошел ожидания стражей порядка — издалека машина выглядит словно настоящая, увидев ее водители машинально сбрасывают скорость и пристегивают ремни безопасности.

Выделяясь на фоне привычных снеговиков и сказочных персонажей, инсталляция стала одной из самых популярных у местных жителей зимних скульптур. По словам правоохранителей, фотография снежного патрульного автомобиля сразу появилась в социальных сетях и собрала много положительных откликов пользователей сети Интернет.

Автоинспекторы, не ожидавшие столь бурного общественного резонанса, положительно оценили свой опыт. По словам полицейских, они всерьез задумались о создании новых снежных композиций на тему дорожной безопасности.

#Новости#Ярковский район#Транспорт#Евгений#Общество
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