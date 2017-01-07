В Тюменской области стали чаще рожать вторых и третьих детей

За 11 месяцев прошлого года в учреждениях родовспоможения региона произошли 21800 родов. Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, на протяжении последних лет увеличение их числа произошло за счет рождения второго и третьего ребенка в семье. Об этом свидетельствует суммарный коэффициент рождаемости (за пять лет увеличился с 1,840 до 2,064).