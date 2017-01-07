В Тюменской области стали чаще рожать вторых и третьих детей

За 11 месяцев прошлого года в учреждениях родовспоможения региона произошли 21800 родов. Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, на протяжении последних лет увеличение их числа произошло за счет рождения второго и третьего ребенка в семье. Об этом свидетельствует суммарный коэффициент рождаемости (за пять лет увеличился с 1,840 до 2,064).
Отметим, в регионе реализуется план мероприятий по повышению рождаемости на период 2015–2018 годы, включающий комплекс мер по улучшению репродуктивного здоровья населения, применению вспомогательных репродуктивных технологий, профилактике и снижению числа абортов, социальной поддержке семей с детьми. Одним из основных мероприятий по повышению рождаемости являются меры, направленные на снижение абортов. В прошлом году на тысячу женщин фертильного возраста пришлось 20,5 сделавших аборт.
Во всех женских консультациях Тюменской области функционируют 29 кабинетов и три Центра медико-социальной помощи беременным. За 10 месяцев прошлого года были проконсультированы 5075 женщины (98% от числа обратившихся для прерывания беременности). После беседы с психологом беременность сохранили 610 жительниц региона.
Кроме того, реализуются мероприятия по лечению бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий. С января по октябрь 2016 года на лечение бесплодия методом экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) направлено 582 супружеские пары, выполнено — 481. Беременность наступила в 173 случаях. За 10 месяцев родилось 143 ребенка.