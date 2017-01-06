Тюменцы жалуются на открытые люки

Напомним, в Тюмени одно из громких ЧП, связанных с падением человека в люк, произошло в 2014 году. Мужчина возле своего дома по улице Строителей наступил на люк системы водоснабжения, который не был плотно прикрыт. Крышка встала на ребро, и тюменец правой ногой провалился. Пострадавшему был причинен средней тяжести вред здоровью в виде частичного разрыва внутренней боковой связки правового коленного сустава.