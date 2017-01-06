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Тюменцы жалуются на открытые люки

6 января 2017, 13:46
В соцсетях время от времени поднимается проблема открытых люков.
Сюжет
Тюмень

В соцсетях время от времени поднимается проблема открытых люков.

Один из объектов без чугунной крышки находится на углу дома по Пермякова и 50 лет Октября. Люк прикрыт мягкой картонкой, которая, по мнению тюменцев, представляет еще большую опасность.

«Авто колесом заедет полбеды, а если человек в темное время суток? Вот так люди и пропадают», — пишет в соцсети тюменка Мария.

«Картонки хоть уберите! Забыли уже как три школьника не дошли до школы, упав в люк, прикрытый картонкой и запорошенный снегом?», — продолжает тему Елена.

Напомним, в Тюмени одно из громких ЧП, связанных с падением человека в люк, произошло в 2014 году. Мужчина возле своего дома по улице Строителей наступил на люк системы водоснабжения, который не был плотно прикрыт. Крышка встала на ребро, и тюменец правой ногой провалился. Пострадавшему был причинен средней тяжести вред здоровью в виде частичного разрыва внутренней боковой связки правового коленного сустава.

Как пояснили в тюменском водоканале, на объект оперативно выезжали бригады сетевых организаций, обслуживающих люки.

«По итогам обследования, комиссия заключила, что этот объект не находится на балансе Тюмень водоканала. В итоге силами управы ЛАО, люк был плотно закрыт крышкой», — пояснил руководитель пресс-службы тюменского водоканала Иван Камельских.

В городской администрации напоминают — если вы не знаете, куда сообщить об открытых люках, прибегните к помощи портала «Тюмень — наш дом».

#Новости#Тюмень#Колодцы люки#Марина#Общество
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