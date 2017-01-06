Тюменцев приглашают посетить тюменский Свято-Троицкий мужской монастырь

Здесь расскажут Евангельскую историю рождения в мир Человека, перевернувшего религиозные представления общества о спасении человеческой души.
Вы увидите рождественский вертеп — небольшую снежную пещеру, которая строится на территории всех православных храмов, чтобы люди смогли наглядно увидеть, в каких условиях родился Младенец-Христос.
Во время экскурсии будет дана информация об одном из наиболее известных и значительных архитектурных комплексов Сибири — истории тюменского Свято-Троицкого мужского монастыря. В начале XVIII века началось восстановление угасавшей Тюменской обители (основанной в 1616 году), которой суждено было стать любимым детищем митрополита Тобольского и Сибирского Филофея (Лещинского). В 2016 году исполнилось 10 лет со дня перенесения его мощей из заречной Вознесенско-Георгиевской церкви в Троицкий монастырь. Святитель Филофей один из самых известных сибирский миссионеров, создатель первого Духовного театра в Тобольске, для которого сам писал пьесы, богослов, автор рукописи «Сибирский Лествичник», найденной в архиве московского Государственного исторического музея в 2015 году.
Участникам экскурсии рекомендуется быть одетыми удобно, по погоде и согласно правилам РПЦ (женщины в юбках с покрытой головой), а также по желанию взять с собой ёмкость для Святой воды и деньги на приобретение свечей и другие расходы в церковной лавке.
Дата проведения экскурсии: 07 января 2017.
Время: 14.00 — 14.40
Место сбора группы: вход на территорию Свято-Троицкого мужского монастыря
Стоимость экскурсии: бесплатно
Справки по тел.: 8 (3452) 46-41-21, 93 00 88