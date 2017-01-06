nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменцев приглашают посетить тюменский Свято-Троицкий мужской монастырь

6 января 2017, 10:11
«В храм на Рождество Христово» — так называется экскурсия, на которую, в праздник Рождества Христова приглашают всех желающих.
Сюжет
Тюмень

Здесь расскажут Евангельскую историю рождения в мир Человека, перевернувшего религиозные представления общества о спасении человеческой души.

Вы увидите рождественский вертеп — небольшую снежную пещеру, которая строится на территории всех православных храмов, чтобы люди смогли наглядно увидеть, в каких условиях родился Младенец-Христос.

Во время экскурсии будет дана информация об одном из наиболее известных и значительных архитектурных комплексов Сибири — истории тюменского Свято-Троицкого мужского монастыря. В начале XVIII века началось восстановление угасавшей Тюменской обители (основанной в 1616 году), которой суждено было стать любимым детищем митрополита Тобольского и Сибирского Филофея (Лещинского). В 2016 году исполнилось 10 лет со дня перенесения его мощей из заречной Вознесенско-Георгиевской церкви в Троицкий монастырь. Святитель Филофей один из самых известных сибирский миссионеров, создатель первого Духовного театра в Тобольске, для которого сам писал пьесы, богослов, автор рукописи «Сибирский Лествичник», найденной в архиве московского Государственного исторического музея в 2015 году.

Участникам экскурсии рекомендуется быть одетыми удобно, по погоде и согласно правилам РПЦ (женщины в юбках с покрытой головой), а также по желанию взять с собой ёмкость для Святой воды и деньги на приобретение свечей и другие расходы в церковной лавке.

Дата проведения экскурсии: 07 января 2017.

Время: 14.00 — 14.40

Место сбора группы: вход на территорию Свято-Троицкого мужского монастыря

Стоимость экскурсии: бесплатно

Справки по тел.: 8 (3452) 46-41-21, 93 00 88

#Новости#Рождество#Экскурсии#Тюмень#Марина#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25