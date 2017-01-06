Тюменцев приглашают посетить тюменский Свято-Троицкий мужской монастырь

Во время экскурсии будет дана информация об одном из наиболее известных и значительных архитектурных комплексов Сибири — истории тюменского Свято-Троицкого мужского монастыря. В начале XVIII века началось восстановление угасавшей Тюменской обители (основанной в 1616 году), которой суждено было стать любимым детищем митрополита Тобольского и Сибирского Филофея (Лещинского). В 2016 году исполнилось 10 лет со дня перенесения его мощей из заречной Вознесенско-Георгиевской церкви в Троицкий монастырь. Святитель Филофей один из самых известных сибирский миссионеров, создатель первого Духовного театра в Тобольске, для которого сам писал пьесы, богослов, автор рукописи «Сибирский Лествичник», найденной в архиве московского Государственного исторического музея в 2015 году.