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Покажи праздничного питомца и победи в конкурсе «Пес и кот в Новый год»

5 января 2017, 13:27
Фотоконкурс «Пес и кот в Новый год» от интернет-портала Nashgorod.ru продолжается. Несколько десятков пользователей уже загрузили снимки своих питомцев на сайт.
Сюжет
Тюмень

Принять участие в фотоконкурсе могут не только владельцы кошек и собак, но и хорьков, хомяков, крыс, попугаев и прочих.

Участники могут выступить в следующих номинациях:

Необходимо найти раздел «Пес и кот в Новый год» в спецпроекте «Новый год 2017». Туда нужно загрузить фотографии любимцев в новогоднем антураже, оформить подпись и оставить свои контакты.

Снимки питомцев принимаются по 11 января. Голосование будет проходить с 12 по 19 января. Подведение итогов и объявление победителей состоится 20 января.

Спонсором и партнером фотоконкурса выступает ветеринарная клиника «ВетЭкспресс». Она оказывает полный спектр услуг для ваших питомцев с 10.00 до 22.00 без перерывов и выходных. Вакцинация, хирургия любой сложности, лабораторные исследования, диагностика и многое другое. Адрес: улица Салтыкова-Щедрина, 58, корпус 6. Телефоны для справок и предварительной записи: (3452) 911–343, 697–646.

Организатор конкурса: ООО «Наш Город РУ», ОГРН 1137232020111. О правилах проведения, призовом фонде и других подробностях можете узнать по телефону: (3452) 500–086.

#Новости#Праздники#Фотография#Животные#Конкурсы#Тюмень#Новый год-2017#Инна#Общество
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