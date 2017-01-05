Покажи праздничного питомца и победи в конкурсе «Пес и кот в Новый год»

Спонсором и партнером фотоконкурса выступает ветеринарная клиника «ВетЭкспресс». Она оказывает полный спектр услуг для ваших питомцев с 10.00 до 22.00 без перерывов и выходных. Вакцинация, хирургия любой сложности, лабораторные исследования, диагностика и многое другое. Адрес: улица Салтыкова-Щедрина, 58, корпус 6. Телефоны для справок и предварительной записи: (3452) 911–343, 697–646.