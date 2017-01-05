Покажи праздничного питомца и победи в конкурсе «Пес и кот в Новый год»

Принять участие в фотоконкурсе могут не только владельцы кошек и собак, но и хорьков, хомяков, крыс, попугаев и прочих.
Участники могут выступить в следующих номинациях:
Необходимо найти раздел «Пес и кот в Новый год» в спецпроекте «Новый год 2017». Туда нужно загрузить фотографии любимцев в новогоднем антураже, оформить подпись и оставить свои контакты.
Снимки питомцев принимаются по 11 января. Голосование будет проходить с 12 по 19 января. Подведение итогов и объявление победителей состоится 20 января.
Спонсором и партнером фотоконкурса выступает ветеринарная клиника «ВетЭкспресс». Она оказывает полный спектр услуг для ваших питомцев с 10.00 до 22.00 без перерывов и выходных. Вакцинация, хирургия любой сложности, лабораторные исследования, диагностика и многое другое. Адрес: улица Салтыкова-Щедрина, 58, корпус 6. Телефоны для справок и предварительной записи: (3452) 911–343, 697–646.
Организатор конкурса: ООО «Наш Город РУ», ОГРН 1137232020111. О правилах проведения, призовом фонде и других подробностях можете узнать по телефону: (3452) 500–086.