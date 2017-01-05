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Картины тюменского художника Владимира Глухова выставят в Нью-Йорке

5 января 2017, 11:37
В Музее русского искусства в Нью-Йорке с 14 по 28 января будет открыта выставка работ тюменского художника Владимира Глухова.
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Тюмень

Как рассказал корреспонденту интернет-портала Nashgorod.ru сам автор полотен, он отправил в США 22 работы. В основном это картины, созданные в 2016 году. Среди отправленных работ также есть полотна 2013, 2008 и 1991 годов.

«Сам я в Нью-Йорк не поеду. Не могу отвлечься. Я готовлюсь к очень важному событию, которое произойдет в Москве в мае. Речь идет об открытии выставки в Музее Востока», — поделился Владимир Глухов.

Главным спонсором и устроителем выставки в Нью-Йорке является коллекционер и меценат из Москвы Юлия Вербицкая.

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