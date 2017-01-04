На мосту Мельникайте висел баннер с неприличной надписью

Необычный баннер с нецензурной надписью вывесили в Тюмени неизвестные «шутники» на мосту по улице Мельникайте. Сегодня, 4 января, фотографии странного плаката, появились в городских сообществах социальных сетей.
«Неожиданно! Кто-нибудь знает, о чем это?», — написал анонимный автор, разместивший в сообществе «Подслушано в Тюмени» кадр, сделанный с путепровода по улице Мельникайте. На полотнище, висящем на перилах пешеходного перехода, красовалась надпись: «Скучали, [собачки женского пола]?». Примечательно, что плакат был выполнен явно не кустарным способом — по мнению очевидцев, авторы странной шутки подошли к делу обстоятельно и воспользовались широкоформатным печатным станком.
Как отмечают очевидцы, баннер на Мельникайте провисел недолго. Уже к шести часам вечера неприличный плакат демонтировали. Плакат на центральной улице города, с обращением к пассажирам автобусов, пока остался на своем месте.
Информация об авторах шуток и подробности произошедшего выясняются.