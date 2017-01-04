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Интернет-мошенник «увел» у тюменца около 40 тысяч рублей

4 января 2017, 11:46
Тюменец, решивший купить мобильный телефон, стал жертвой мошенника. Неизвестный похитил у покупателя 39 тысяч рублей.
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Тюмень

Заявление от потерпевшего поступило в дежурную часть отдела полиции № 1. Мужчина сообщил о мошенничестве. Стражи правопорядка выяснили, что неизвестный через один из интернет-сайтов, под предлогом продажи мобильного телефона похитил у заявителя 39 тысяч рублей. Злоумышленник попросил перевести задаток ему на банковскую карту. После поступления денег «продавец» перестал выходить на связь.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию подозреваемых.

#Новости#Мошенничество#Тюмень#Интернет#Коля#Происшествия
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