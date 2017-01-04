Интернет-мошенник «увел» у тюменца около 40 тысяч рублей

Заявление от потерпевшего поступило в дежурную часть отдела полиции № 1. Мужчина сообщил о мошенничестве. Стражи правопорядка выяснили, что неизвестный через один из интернет-сайтов, под предлогом продажи мобильного телефона похитил у заявителя 39 тысяч рублей. Злоумышленник попросил перевести задаток ему на банковскую карту. После поступления денег «продавец» перестал выходить на связь.