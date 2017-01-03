С обрезом и в маске: в Тобольске задержали серийного разбойника

«Сотрудниками полиции проведен комплекс оперативно-разыскных мероприятий. На причастность к противоправным деяниям проверялись ранее судимые лица. В результате к оперативникам поступила информация, отрабатывая которую, они установили личность и место нахождения подозреваемого — раннее судимого жителя Ишима 1987 года рождения. Подозреваемый задержан сотрудниками уголовного розыска в Тобольске. В присутствии понятых у злоумышленника изъяли орудие преступления. Причастность задержанного к разбою подтвердили следы пальцев рук, изъятые экспертами криминалистами с дверной ручки при осмотре места происшествия», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.