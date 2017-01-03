С обрезом и в маске: в Тобольске задержали серийного разбойника

Неизвестный в течение недели совершил в Тобольске три разбойных нападения. Злоумышленник в маске заходил в магазины и, угрожая обрезом охотничьего ружья, требовал у продавцов деньги.
«Сотрудниками полиции проведен комплекс оперативно-разыскных мероприятий. На причастность к противоправным деяниям проверялись ранее судимые лица. В результате к оперативникам поступила информация, отрабатывая которую, они установили личность и место нахождения подозреваемого — раннее судимого жителя Ишима 1987 года рождения. Подозреваемый задержан сотрудниками уголовного розыска в Тобольске. В присутствии понятых у злоумышленника изъяли орудие преступления. Причастность задержанного к разбою подтвердили следы пальцев рук, изъятые экспертами криминалистами с дверной ручки при осмотре места происшествия», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.
Фигурант свою вину признал полностью. Он пояснил, что совершал нападения из корыстных целей, а похищенные деньги тратил на личные нужды. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ (Разбой). Мерой пресечения до суда избран арест.
Видео пресс-службы УМВД России по Тюменской области