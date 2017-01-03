Автомобиль с семьей из пяти человек въехал в дерево

На 78 километре автодороги Тюмень-Нижняя Тавда автомобиль Daewoo под управлением жителя Ханты-Мансийска съехал в кювет и врезался в дерево. В автомобиле находилась семья из пяти человек, в том числе, трое детей.
На переднем пассажирском сиденье ехала семилетняя дочка водителя — девочка перевозилась без удерживающего устройства, была пристегнута ремнем безопасности с помощью адаптера. Она получила черепно-мозговую травму и рваную рану лба. У 25-летней мамы детей, ехавшей на заднем сиденье, перелом руки. На заднем сиденье в детском автокресле перевозился двухлетний малыш, он не пострадал. Его трехлетняя сестра была пристегнута ремнем безопасности с помощью адаптера. К счастью, девочка не получила повреждений.
«ГИБДД напоминает родителям о соблюдении правил безопасной перевозки детей в автомобилях. Вчера на дорогах области автоинспекторами привлечены к административной ответственности 70 водителей, нарушивших правила перевозки детей», — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
Там отметили, что всего 2 января на дорогах Тюменской области произошло восемь ДТП, в которых один человек погиб, 16 получили ранения.
Трагедия случилась утром на 375 километре федеральной автодороги Тюмень-Омск. Здесь столкнулись Toyota и Hyundai. По предварительным данным, 24-летний водитель Toyota, житель Омска, выехал на встречную полосу. В результате ДТП погиб 27-летний пассажир Toyota, 23-летний пассажир этого же автомобиля получил перелом бедра.
Нетрезвый водитель спровоцировал ДТП на автодороге Быково-Пушкарево в Упоровском районе. На автомобиле ВАЗ-2107 52-летний мужчина въехал стоящий Hyundai. В аварии травмированы два человека: у водителя «Жигулей» переломы челюсти и ребер, у 25-летней водителя иномарки сотрясение головного мозга.
В Тюмени пять человек получили травмы в дорожной аварии, которая произошла около 23.00 на улице Щербакова в районе дома № 118. Из-за нарушения очередности проезда столкнулись автомобили Dodge и Suzuki . Оба водителя получили сотрясение головного мозга, трое пассажиров Suzuki получили различные повреждения, у одного из них перелом ноги.
Два пешехода в Тюмени попали в ДТП при переходе проезжей части вне пешеходных переходов. Днем на улице Республики автомобилем Nissan сбита 70-летняя пенсионерка, она получила перелом лодыжки и травму ноги. 45-летний нетрезвый мужчина сбит автомобилем Nissan около десяти часов вечера на улице Ямской. У этого пострадавшего травма головы и ушиб позвоночника.