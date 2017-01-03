Автомобиль с семьей из пяти человек въехал в дерево

На переднем пассажирском сиденье ехала семилетняя дочка водителя — девочка перевозилась без удерживающего устройства, была пристегнута ремнем безопасности с помощью адаптера. Она получила черепно-мозговую травму и рваную рану лба. У 25-летней мамы детей, ехавшей на заднем сиденье, перелом руки. На заднем сиденье в детском автокресле перевозился двухлетний малыш, он не пострадал. Его трехлетняя сестра была пристегнута ремнем безопасности с помощью адаптера. К счастью, девочка не получила повреждений.