Нарколог: Алкотестер жвачкой не обмануть

Нарколог предупреждает — водитель в состоянии опьянения опасен тем, что при замедлении реакции у него пропадает возможность адекватно анализировать свои действия: «Но некоторые не думают и своем здоровье, забывая, что влияние алкоголя распространяется на все системы организма. Отравление алкоголем или его производными — это крайний случай, который наступает неожиданно и резко. А вот алкоголь как фактор риска — в течение долгого времени „изнашивает“ организм, приводя к отказу органов, инсультам и инфарктам».