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Нарколог: Алкотестер жвачкой не обмануть

2 января 2017, 11:22
Новогодние праздники, как правило, сопровождаются не только перееданием, но и чрезмерным употреблением алкоголя. Некоторые при этом садятся за руль, и, чтобы обмануть алкотестер, прибегают к различным способам.

«Ни еда, ни жевательная резинка не помогут обмануть алкотестер и показания алкометра будут даже расти, — говорит заведующая диспансерного отделения областного наркологического диспансера Оксана Конищева, — Очень странно, что люди пытаются найти любые пути, чтобы умудриться избежать наказания, и совершенно не думают о последствиях своих нарушений».

Нарколог предупреждает — водитель в состоянии опьянения опасен тем, что при замедлении реакции у него пропадает возможность адекватно анализировать свои действия: «Но некоторые не думают и своем здоровье, забывая, что влияние алкоголя распространяется на все системы организма. Отравление алкоголем или его производными — это крайний случай, который наступает неожиданно и резко. А вот алкоголь как фактор риска — в течение долгого времени „изнашивает“ организм, приводя к отказу органов, инсультам и инфарктам».

#Новости#Алкоголь#Здоровье#Коля#Общество
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