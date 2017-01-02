Кого мы потеряли в 2016 году

Дэвид Боуи
Дэвид Боуи скончался 10 января в возрасте 69-ти лет. Известный британский рок-певец и автор песен также попробовал себя в роли продюсера, звукорежиссера, художника и актера. На протяжении пятидесяти лет он занимался музыкальным творчеством, а за свою частую смену имиджа получил прозвище «хамелеон рок-музыки».
Евгений «Джек» Кузнецов
Барабанщик сибирских панк-групп Евгений «Джек» Кузнецов умер 20 января. Музыканту было 47 лет. О его смерти написал на своей странице в социальной сети друг музыканта Игорь Плотников. Евгений работал с такими группами, как «Инструкция по выживанию», «Манагер и Родина», «Культурная революция», с Янкой Дягилевой. В последние годы играл в группах «Джек и потрошители» и Joi Noir.
Харпер Ли
Писательница ушла из жизни 19 февраля. Она стала известна благодаря роману «Убить пересмешника», посвященному расизму и предрассудкам в типичном маленьком городке на юге США. Книга вышла в 1960 году. Хотя полвека Ли не публиковала новых произведений, она считалась одним из величайших американских писателей. В 1961 году Харпер Ли была удостоена Пулитцеровской премии в области литературы.
Умберто Эко
Умберто Эко скончался 19 февраля. Самая известная книга писателя — роман «Имя розы», вышедший в 1980 году. События, происходящие в средневековом монастыре, прославили Эко на весь мир. Также среди его работ такие произведения, как «Маятник Фуко» (1988 год), «Остров накануне» (1994 год), «Баудолино» (2000 год), «Таинственное пламя царицы Лоаны» (2004 год), «Пражское кладбище» (2010 год). Последний его роман — «Нулевой номер» — вышел в 2015 году. Эко был ученым, специалистом по массовой культуре, членом ведущих мировых академий, лауреатом крупнейших премий мира, кавалером Большого креста и Почетного Легиона, основателем и руководителем научных и художественных журналов, коллекционером древних книг.
Мирослав Немиров
21 февраля в Москве скончался поэт и прозаик Мирослав Немиров, ему было 54 года. О смерти Мирослава Немирова сообщила на своей странице в социальной сети Facebook супруга поэта. Немиров продолжительное время жил в Тюмени, закончил филологический факультет ТюмГУ. Он создал тюменский рок-клуб, а также группу «Инструкция по выживанию», считается одним из отцов-основателей сибирского рок-движения. Кроме того, Немиров создал «Большую тюменскую энциклопедию» («О Тюмени и о ее тюменщиках»). Отличаясь талантом собирать вокруг себя творческих людей, основал несколько товариществ, куда входили художники, писатели, музыканты. Немиров награжден премией Ильи Кормильцева.
Наталья Крачковская
Заслуженная артистка России Наталья Крачковская скончалась 3 марта в Москве в возрасте 77 лет. Актрису 28 февраля госпитализировали с подозрением на инфаркт миокарда. Медики делали все возможное, чтобы спасти ее жизнь. Крачковская (в девичестве Белогорцева) родилась 24 ноября 1938 года в Москве в семье актрисы Марии Фониной. В 1962 году познакомилась со звукооператором Владимиром Крачковским, вышла за него замуж, взяв его фамилию. После поступления во ВГИК она начала сниматься в массовке, затем в эпизодах.
Успех пришел к ней после роли мадам Грицацуевой в картине Леонида Гайдая «12 стульев». Всего в фильмографии актрисы более 100 фильмов, среди которых «Иван Васильевич меняет профессию», «Будьте моим мужем», «Покровские ворота», «Человек с бульвара Капуцинов».
Альберт Филозов
Актер умер 11 апреля. Альберт Филозов дебютировал на киноэкране в 1968 году в фильме «Сыны отечества». Всего он сыграл более 50 ролей в кино, в том числе, в фильмах «Вам и не снилось», «Тегеран-43» и «Человек с бульвара Капуцинов». Среди других его известных лент — «Мэри Поппинс, до свидания!» и «Расмус-бродяга», а также сериалы «Бедная Настя» и «В круге первом».
Принс
Американский певец Роджерс Нельсон, известный под псевдонимом Принс, скончался 21 апреля. В 2005 году имя Принса было занесено в Зал славы рок-н-ролла. Его самым прославленным диском считается Purple Rain (1984 год), он регулярно входит в списки лучших альбомов эпохи рок-н-ролла. Певец является лауреатом премий «Грэмми», «Оскар» и «Золотой глобус».
Нина Архипова
Народная артистка РСФСР Нина Архипова скончалась в Москве на 95-м году жизни 24 апреля. С 1943 по 1951 год Нина Николаевна работала в Театре имени Евгения Вахтангова. В 1951 актриса пришла в Театр Сатиры, где работала всю оставшуюся жизнь и где сыграла более 100 ролей. Архипова получила широкую популярность после выхода на экраны фильма-спектакля «Проснись и пой!». Она сыграла более 30 ролей в кино, в том числе — в картинах Бориса Барнета, Ролана Быкова, Никиты Михалкова.
Анатолий Исаев
Знаменитый советский футболист Анатолий Исаев умер в Москве на 84-ом году жизни. В 80-е и 90-е годы он работал начальником и тренером тюменского «Геолога» и затем «Динамо-Газовика». Анатолий Исаев выступал за московский «Спартак» с 1953 по 1962 год. Вместе со «Спартаком» в качестве игрока Исаев четырежды становился чемпионом СССР, один раз выиграл Кубок Союза. Имел звание заслуженного мастера спорта СССР и заслуженного тренера РСФСР, награжден орденами «За заслуги перед Отечеством», «Почета» и «Дружбы». В 1988 году Анатолий Константинович приехал передавать свой бесценный опыт в Тюмень. В структуре «Геолога» с 1988 по 1991 года работал начальником команды, а в 1996–1997 годы был назначен тренером «Динамо-Газовика». Именно эти годы, когда Исаев работал в клубе, стали самыми успешными в истории тюменского футбола.
Владимир Михайлов
Депутат городской думы и генеральный директор холдинговой компании «Дина» Владимир Михайлов скончался после тяжелой и продолжительной болезни. 17 августа ему исполнилось 54 года. Группа компаний «Дина» была основана в Тюмени в 1992 году. На улице Челюскинцев тогда открылся первый магазин по продаже автозапчастей. Директором, продавцом и сторожем был Владимир Михайлов — человек, начавший собственное дело практически с нуля, и, спустя несколько лет, превративший его в крупную торговую сеть, состоящую из автосалонов, магазинов, центров автотехобслуживания, крупных городских рынков. Начиная с 1999 года Владимир Михайлов четыре раза избирался в городскую думу. 26 мая 2016 года депутат добровольно ушел в отставку.
Владимир Соловьев
Заслуженный врач РФ, профессор, академик РАЕН Владимир Соловьев скончался в Тюмени 12 сентября . Ему было 77 лет. В ТюмГУ Владимир Соловьев работал с 1972 года. Вначале на кафедре зоологии, потом возглавил новую кафедру анатомии и физиологии человека и животных. И был ее руководителем до конца жизни — а это более 40 лет. Он развивал уникальную теорию адаптации человека к экстремальным природно-климатическим, социально-экономическим и экологическим условиям Крайнего севера. Под его руководством в 2012 году начала работать магистратура, аспирантура и докторантура по физиологии, создан научно-образовательный центр «Физиология и медицина». Соловьев — автор более 160 научных трудов.
Владимир Зельдин
31 октября народный артист СССР умер на 102 году жизни. Владимир Зельдин, который большую часть жизни посвятил сцене и кино, являлся старейшим российским актером и народным артистом СССР и старейшим действующим актером планеты. Владимир Михайлович сыграл в более чем ста фильмах. В прошлом году артисту исполнилось 100 лет.
Зельдин получил широкую известность благодаря таким фильмам как «Карнавальная ночь». «Дядя Ваня», «Принцесса на горошине», «Дуэнья», «Десять негритят» и другие. В 2013 году принял участие в эстафете олимпийского огня, проходившей в Москве. В прошлом году актер перенес сложнейшую операцию после перелома шейки бедра. Сразу после курса реабилитации Владимир Зельдин вернулся на сцену.
Олег Попов
Всемирно известный клоун, народный артист СССР Олег Попов умер 2 ноября в Ростове-на-Дону. Попову, получившему прозвище «солнечный клоун», летом исполнилось 86 лет. В донскую столицу он приехал на гастроли, которые начались в конце октября.
Леонард Коэн
Писатель, поэт и музыкант Леонард Коэн скончался в возрасте 82 лет. Журнал Rolling Stone называет Коэна одним из самых влиятельных творцов своего поколения. Введен в Зал славы канадской музыки и американский Зал славы рок-н-ролла. Музыку Коэна отличают сложные тексты и темы и предпочтение минимального, чистого музыкального сопровождения. На его песни делают множество кавер-версий, его главный хит Hallelujah («Аллилуйя») — одна из самых «перепеваемых» композиций современности.
Денис Дмитриев
Тюменский танцор, хореограф, участник различных телевизионных проектов Денис Дмитриев умер 9 ноября. Он покончил с собой, ему было 34 года. Денис Дмитриев представлял Тюмень в таких телепроектах как «Танцы без правил» и «Битва за респект», а в реалити-шоу «Территория танца», которое проводил канал ТНТ, он дошел до финала. Денис много занимался с начинающими танцорами в Тюмени. В социальных сетях появляются соболезнования не только от друзей хореографа, но и от его учеников, а также от коллег.
Валентин Зуев
На 70-м году жизни 13 ноября в Тюмени скончался заведующий кафедрой физической культуры и спорта ТюмГУ Валентин Зуев. В ТюмГУ Валентин Никифорович начал работать в 1999 году, он руководил кафедрой, Институтом физической культуры.
Фидель Кастро
Фидель Кастро ушел из жизни 25 ноября. Глава Кубы Рауль Кастро рассказал о смерти своего брата в обращении по национальному телевидению. В 1950-е годы Фидель Кастро возглавил борьбу против режима Фульхенсио Батисты. После неудачного штурма казарм Монкада в 1953 году его приговорили к 15 годам тюрьмы, а в 1955-м освободили по амнистии. В Мексике Кастро собрал отряд революционеров для дальнейшей борьбы с диктатурой. Высадка прибывших на судне «Гранма» повстанцев в 1956 году положила начало партизанской войне, закончившейся изгнанием Батисты. После победы революции в 1959 году Фидель Кастро руководил республикой. Он занимал должности председателя Госсовета, главы Совета министров и первого секретаря правящей Коммунистической партии Кубы.
Александр Сурженко
30 ноября, ушел из жизни выдающийся тюменский врач, хирург и преподаватель Александр Сурженко. В 1970 году Александр Алексеевич стал заведовать нейрохирургическим отделением Тюменской областной клинической больницы. В отделении производился полный спектр оперативных вмешательств, используемых в диагностике и лечении заболеваний нервной системы человека. Будучи ассистентом кафедры и заведующим нейрохирургическим отделением Тюменской областной клинической больницы, он одновременно являлся и главным внештатным нейрохирургом Тюменского облздравотдела.
Елизавета Глинка (Доктор Лиза)
25 декабря в акваторию Черного моря упал российский военный самолет Ту-154. На его борту находились артисты ансамбля имени Александрова, военные, а также правозащитница Елизавета Глинка. Все 92 человека, в том числе и экипаж самолета, погибли. Доктор Лиза — врач паллиативной медицины, филантроп, общественный деятель, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь». Президент фонда VALE Hospice International, член правления фонда помощи хосписам «Вера». В январе 2012 года выступила одним из учредителей «Лиги избирателей».
Джордж Майкл
Певец Джордж Майкл скончался в Великобритании на 54 году жизни 25 декабря. Тело музыканта полиция обнаружили в его частном доме в графстве Оксфордшир. Джордж Майкл родился 25 июня 1963 года в Лондоне в семье греческих эмигрантов. Его настоящее имя — Георгиос Кирьякос Панайоту. В 1987 году музыкант начал сольную карьеру. В 1988 году ему присудили Grammy за исполненную в дуэте с Аретой Франклин «I Knew You Were Waiting». В 1989 году Джордж Майкл получил Grammy за пластинку «Faith».
Кэрри Фишер
Исполнительница роли принцессы Леи из «Звездных войн» скончалась в возрасте 60 лет 27 декабря. Кэрри Фишер — актриса, сценарист и прозаик. Всемирную известность получила благодаря роли принцессы Леи Органы в киносаге «Звездные войны». В «Пробуждении силы» — седьмом эпизоде саги — Кэрри Фишер была уже не принцессой, а простым генералом повстанцев. И бывшей женой Хана Соло, героя Форда. Она успела сняться и в восьмом эпизоде, выход которого намечен на декабрь 2017-го.