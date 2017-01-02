Кого мы потеряли в 2016 году

Знаменитый советский футболист Анатолий Исаев умер в Москве на 84-ом году жизни. В 80-е и 90-е годы он работал начальником и тренером тюменского «Геолога» и затем «Динамо-Газовика». Анатолий Исаев выступал за московский «Спартак» с 1953 по 1962 год. Вместе со «Спартаком» в качестве игрока Исаев четырежды становился чемпионом СССР, один раз выиграл Кубок Союза. Имел звание заслуженного мастера спорта СССР и заслуженного тренера РСФСР, награжден орденами «За заслуги перед Отечеством», «Почета» и «Дружбы». В 1988 году Анатолий Константинович приехал передавать свой бесценный опыт в Тюмень. В структуре «Геолога» с 1988 по 1991 года работал начальником команды, а в 1996–1997 годы был назначен тренером «Динамо-Газовика». Именно эти годы, когда Исаев работал в клубе, стали самыми успешными в истории тюменского футбола.