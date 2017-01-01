Тюменский боец одержал победу в схватке с Джеффом Монсоном

Никита Шабалин сразился с Алишером Таджибаевым в шестом бою чемпионата. Стоит сказать, что это был матч-реванш. В День города, 30 июля 2016 года, на городской набережной состоялись поединки в стиле MMA. Тогда Никита Шабалин одолел Таджибаева. И в этот раз удача была на его стороне. Никита Шабалин вновь одержал победу. Представители Таджибаева засуетились, когда спортсмен после мощного удара Шабалина упал навзничь, а на белом полотне ринга показались кровавые пятна.