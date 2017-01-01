Тюменский боец одержал победу в схватке с Джеффом Монсоном

Чемпионат «Талисман ММА» состоялся вчера, 31 декабря, в Тюмени. Поединки прошли в концертно-танцевальном зале «Золотые ворота Сибири». Наиболее ожидаемым событием чемпионата стал бой между именитым спортсменом Джеффом Монсоном и тюменцем Владимиром Рудницким.
В спортивном мероприятии приняли участие девять пар спортсменов. В начале гостям и жителям областной столицы, собравшимся в КТЗ «Золотые ворота Сибири», предложили посмотреть боксерский поединок. На ринг вышли Радик Каримов и Константин Бубенщиков. Бой шел четыре раунда по три минуты. К концу борьба приобрела ожесточенный характер. Единогласным решением судей победу в бою присудили Каримову, активно осыпавшему ударами своего соперника.
После на ринг вышли Кирилл Руденко и Толкунбек Бекмырзаев. Бой в стиле MMA (смешанные боевые искусства) завершился досрочно. 18-летний Руденко одолел соперника.
В третьем поединке чемпионата сошлись Абрыхакар Дуйшоев и Амир Саттаров. В первом раунде Саттаров сразил оппонента техническим нокаутом.
Затем перед публикой предстали Павел Руденко и Кубандык Самак Уулу. Руденко завершил бой болевым приемом в первом раунде.
Эламан Жумалиев и Рустам Копалов показали себя в пятом поединке. Бой завершился в первом раунде. Копалов одолел противника удушающим приемом.
Никита Шабалин сразился с Алишером Таджибаевым в шестом бою чемпионата. Стоит сказать, что это был матч-реванш. В День города, 30 июля 2016 года, на городской набережной состоялись поединки в стиле MMA. Тогда Никита Шабалин одолел Таджибаева. И в этот раз удача была на его стороне. Никита Шабалин вновь одержал победу. Представители Таджибаева засуетились, когда спортсмен после мощного удара Шабалина упал навзничь, а на белом полотне ринга показались кровавые пятна.
Седьмой бой был в стиле грепплинг. В нем сошлись Турусбек Жапаркулов и Абдулла Абдурахманов. Бой проходил в один раунд (5 минут). Победа досталась Абдурахманову.
После на ринг поднялись Рустам Бананаев и Хаял Искендеров. Это был напряженный поединок. В итоге Искендеров одолел соперника техническим нокаутом.
После пятиминутного перерыва на ринг ступил долгожданный гость Джефф Монсон. Ему предстояло сразиться с 26-летним тюменским спортсменом, борцом клуба «Раджа файт» Владимиром Рудницким.
Бойцы должны были провести два раунда по пять минут. Судьи трижды давали дополнительное время — добавляли по одной минуте.
В результате неоднократный победитель и призер Урала и Сибири по грепплингу, победитель всероссийского турнира «Кровью и потом» по грепплингу (Москва), призер чемпионата России по спортивной борьбе самбо и других состязаний Владимир Рудницкий добавил в свою копилку победу над всемирно известным бойцом. Судьи решили, что качество действий тюменского спортсмена в грепплинге было выше, чем у 45-летнего гостя.