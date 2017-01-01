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Самой холодной новогодняя ночь была в Якутии. Тюменцам с погодой повезло

1 января 2017, 14:54
Тюменцам повезло с погодой в новогоднюю ночь: было достаточно тепло — около -7 градусов, шел романтичный снег. Неудивительно, что многие горожане встречали праздник на городских площадках или пошли на улицу сразу после того, как куранты пробили 12 раз. Однако жителям некоторых регионов в первую ночь года было не до прогулок из-за сильного мороза.
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Тюмень

Судя по данным сервиса «Яндекс. Погода», самой холодной новогодняя ночь выдалась в Якутии — там было -35 градусов. На втором месте в рейтинге регионов, где в ночь на 1 января гостил не только Дед Мороз, но и мороз самый настоящий, — Магаданская область. Там столбики термометров опустились до отметки -33 градуса. На Ямале было всего на один градус теплее — 32 градуса ниже ноля. В пятерку самых холодных регионов вошли также Амурская область и Республика Тыва, где в новогоднюю ночь было -27.

Самой теплой первая ночь года была в Новгородской и Псковской областях — и там, и там было +4 градуса. С плюсовой температурой встретили Новый год и жители столиц: в Санкт-Петербурге было +3, а в Москве — +1.

В населенных пунктах Тюменской области в новогоднюю ночь термометры показывали от -5 до -8 градусов. Во многих местах, в том числе и в Тюмени, шел снег. Сейчас в нашем городе тепло — всего -2 градуса, возможен небольшой снег. По данным синоптиков, такая погода продержится до 4 января, после этого начнет холодать, поэтому успевайте провести время на свежем воздухе.

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