Самой холодной новогодняя ночь была в Якутии. Тюменцам с погодой повезло

Судя по данным сервиса «Яндекс. Погода», самой холодной новогодняя ночь выдалась в Якутии — там было -35 градусов. На втором месте в рейтинге регионов, где в ночь на 1 января гостил не только Дед Мороз, но и мороз самый настоящий, — Магаданская область. Там столбики термометров опустились до отметки -33 градуса. На Ямале было всего на один градус теплее — 32 градуса ниже ноля. В пятерку самых холодных регионов вошли также Амурская область и Республика Тыва, где в новогоднюю ночь было -27.