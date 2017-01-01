Куда сходить в новогодние каникулы?

2 января Молодежный театр имени В.С. Загоруйко «Ангажемент» приглашает на волшебную сказку «Золушка». В этот день она начнется в 11.00 и 14.00. 3 января тюменцев с детьми ждут на «Старой, старой сказке» (по мотивам произведения Андерсена «Огниво»). Начало — в 11.00 и 14.00. 4 января зрителям представят «Морозко». Начало — в 11.00 и 12.00. А на следующий день, 5 января, актеры готовят комедию «Как чуть не съели королевну Булочку». Ее показ стартует в 14.00.
5, 6 и 7 января театр покажет спектакль для самых маленьких «Новогодний теремок». Начало — в 10.00 и 12.00. 6 и 7 января тюменцев и их детей ждет сказка «День рождения Снегурочки». Начало — в 11.00 и 14.00. 5 января зрителям предлагают посетить «Шесть блюд из одной курицы». Спектакль так же пройдет в Молодежном театре имени В.С. Загоруйко «Ангажемент». Начало — в 18.00. Стоимость — 150–400 рублей.
Большое новогоднее представление «Peppa Pig шоу: ДедМорозное настроение» состоится 3 января в ДК «Нефтяник» (улица Осипенко, 1). Начало — в 11.00, 15.00. Пеппа — симпатичная маленькая свинка, которая живет вместе со своей мамой, папой Свином и маленьким братиком Джорджем. Она обожает играть, наряжаться, бывать в новых местах и заводить новые знакомства, но самое любимое занятие Свинки Пеппы — это прыгать в грязных лужах. Все ее приключения всегда заканчиваются благополучно и сопровождаются взрывами хрюканья и смеха. Билеты можно приобрести на сайте neft.kto72.ru и в кассе ДК «Нефтяник». Подробности по телефону: 28-32-32.
Интенсив для взрослых «Зимняя сказка в четырех техниках» будет проходить с 3 по 6 января. Начало — в 15–30 Продолжительность заняти составляет два часа. 3 января — акварель (формат А4) 4 января — графика линерами и сусальное золото (формат А4) 5 января — роспись спила дерева (размер спила около 15 сантиметров) 6 января — картина маслом (формат А4) Стоимость интенсива — 5000 рублей.
Также тюменцы смогут посетить занятия по живописи маслом на свободную тему. За час урока придется отдать 200 рублей. За абонемент на 8 часов придется выложить 1400 рублей. 16 часов занятий будут стоить 2400 рублей. Абонемент бессрочный. Необязательно использовать его в течении месяца. В стоимость включены все материалы кроме холста, его нужно приносить с собой.
Занятия пройдут в творческой мастерской «Я — художник» по адресу: улица Космодемьянской, 43 (вход со двора, второй этаж, кабинет 207). Записаться на занятия можно по номеру: 8-905-826-86-52.
4 января в ДК «Нефтяник» состоится «Фикси Шоу». Начало — в 12.00, 15.00. Не успел ДимДимыч вернуться из мира фиксиков, как его зовут на подмогу его друзья. А это значит, что пришла пора новых приключений. На этот раз ДимДимыч познакомится со всем классом Симки и Нолика. Файер, Верта, Шпуля и Игрек с радостью примут нового друга в свою компанию. Тем более, что им нужны помощники: ведь сломались самые главные в мире часы. Конечно, любой ремонт у фиксиков — это настоящее веселье. Танцы, фиксипелки, интересные задания — все это ждет зрителей, которые тоже будут помогать любимым героям. Но злобный компьютерный вирус хочет помешать. Стоимость билетов — от 200 до 1500 рублей.
Спектакль «Сказка о потерянной минутке» цирковой студии «Икар» состоится 7 и 8 января во Дворце культуры «Нефтяник». Начало — в 15.00. Зрителей встретит сказочная страна, где давно нет Нового года. Для его наступления не хватает минутки — терпение. Это история о том, как люди с детства должны научиться дорожить временем, история про маленькую девочку, которая во сне попадает в заколдованную страну, где давно нет Нового года. Спектакль объединяет актерскую игру с грацией и силой акробатов, с легкостью гигантских мыльных пузырей и смелостью воздушных гимнастов, погружая зрителей в мир, полный неожиданностей и комедийных моментов, в волшебный мир цирка.
«Марафон читок» состоится в камерном театре «Солнце Сибири» (Дом Печати, улица Осипенко, 81, пятый этаж. Вход с улицы Профсоюзной) в новогодние праздники. Он стартует 3 января в 17.00. Прозвучат «Язва» Ирины Егоровой, «Шансы нулевые» Ирины Васьковской. 4 января в 17.00 начнется читка Ирины Васьковской «Уроки Сердца», а 5 января актеры прочитают саспенс-пьесу Стешика «Грязнуля». На следующий день запланирована читка «Евгения Онегина». Стоимость — 200 рублей.
В новогодние праздники любители спорта смогут посетить игры «Тюменского легиона». Так, наши хоккеисты 6 и 7 января сыграют с хоккейным клубом «Кузнецкие медведи» из Новокузнецка. Мероприятие пройдет во Дворце спорта (улица Розы Люксембург, 12). Вход свободный.
В Тюменском театре кукол состоится премьера спектакля «Госпожа Метелица». Над ней работал режиссер Сергей Грязнов. Падчерица Хельга привыкла помогать всем ласковой улыбкой и приветливостью одаривать близких и незнакомцев. Этим она покорила и волшебницу подземного мира. Награда доброй девушке тоже не заставила себя ждать.
Художник спектакля Сергей Перепелкин создал на сцене масштабную декорацию в виде музыкальной шкатулки. «В европейской культуре есть механические театры — гигантские шарманки. Мы попытались стилизовать такой механический театр», — объясняет художник. Режиссер уточняет: «У нас будет сказка внутри большой европейской кукольной шарманки». «Истинная германская красота в Целле, яркая, пестрая, сочная», — продолжил Перепелкин. Все персонажи предстанут перед зрителями в кукольном виде, причем у каждого по два и даже три дубля. Они красиво и сложно одеты в западно-европейском стиле. Это постановка для большого зала театра. К спектаклю специально написана музыка тюменским композитором Валерием Дроздом на стихи Анны Ганичевой. Почти вся труппа занята в «Госпоже Метелице», а идти спектакль будет по 8 января.
Гостей и жителей города приглашают на «Сказочные дни в усадьбе». Они продлятся в музее-усадьбе Колокольниковых (улица Республики, 20). По 15 января солдатская сказка «Заколдованная королевна», уральская сказка «Как Иван в Золотое царство ходил». Телефоны для справок: 46-27-67, 46-49-63.
По 29 января в Музее изобразительных искусств (улица Орджоникидзе, 47) проработает выставка «Зимушка-зима». Кроме живописных полотен тюменских и тобольских художников разных поколений, на выставке будет представлена скульптура и произведения из стекла и фарфора с новогодней тематикой из собрания Музея изобразительных искусств.
Также тюменцы смогут провести праздничные дни на базах отдыха, в горячих источниках, трактирах. С обзорным материалом «Как не сойти с ума в новогодние каникулы?» можно ознакомиться здесь.