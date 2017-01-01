Куда сходить в новогодние каникулы?

4 января в ДК «Нефтяник» состоится «Фикси Шоу». Начало — в 12.00, 15.00. Не успел ДимДимыч вернуться из мира фиксиков, как его зовут на подмогу его друзья. А это значит, что пришла пора новых приключений. На этот раз ДимДимыч познакомится со всем классом Симки и Нолика. Файер, Верта, Шпуля и Игрек с радостью примут нового друга в свою компанию. Тем более, что им нужны помощники: ведь сломались самые главные в мире часы. Конечно, любой ремонт у фиксиков — это настоящее веселье. Танцы, фиксипелки, интересные задания — все это ждет зрителей, которые тоже будут помогать любимым героям. Но злобный компьютерный вирус хочет помешать. Стоимость билетов — от 200 до 1500 рублей.