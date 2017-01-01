Бригада скорой помощи приняла у тюменки роды на дому

«Но об этом не было и речи, потуги уже начались, а рожать в такой мороз в машине скорой помощи не лучший вариант. Мы расположились на диванчике в кухне, и спустя одиннадцать минут началась родовая деятельность. Для безопасного ведения родов у нас есть акушерский набор: стерильные пеленки, зажимы, ножницы, катетер урологический и другое. Помогал мне молодой фельдшер Денис Иманов. Работал он очень оперативно, хотя в его практике это первый случай. Вообще в любых экстренных ситуациях мы собраны и готовы к работе. Стремительные роды длились меньше чем десять минут. Все прошло благополучно — у ребенка не было обвития пуповиной, а у матери массивного кровотечения. Мы не шли на крайние меры по спасению. На свет появился настоящий богатырь весом 3600 граммов и ростом 52 сантиметра. Закричал малыш сразу», — вспоминает фельдшер.