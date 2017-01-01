Бригада скорой помощи приняла у тюменки роды на дому

Об этом сообщает пресс-служба ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи». Короткая встреча, но очень яркая — крепкие объятия и слова благодарности оставят в душе фельдшера Тамары Дударевой самые теплые воспоминания. Такие моменты в жизни медика редки и оттого очень значимы.
За тридцать лет работы на скорой помощи фельдшер помогла родиться более чем десяти малышам.
«Роды — один из самых частых поводов к вызову скорой помощи. Большинство пациенток переживают самый важный момент в свое жизни в роддоме, но порой стремительные роды застают их дома или в пути в роддом. К таким неожиданным поворотам мы всегда готовы», — рассказывает Тамара Дударева.
Срочный повод — отошли воды у 29-летней беременной тюменки — поступил на пульт скорой помощи 18 декабря в 6.13. По электронной карте города диспетчер определил самую близкую к месту вызова свободную бригаду и направил ее к пациентке. Через шесть минут сотрудников скорой у порога квартиры встречали беременная женщина и ее муж, оба были одеты и готовы отправиться в роддом.
«Но об этом не было и речи, потуги уже начались, а рожать в такой мороз в машине скорой помощи не лучший вариант. Мы расположились на диванчике в кухне, и спустя одиннадцать минут началась родовая деятельность. Для безопасного ведения родов у нас есть акушерский набор: стерильные пеленки, зажимы, ножницы, катетер урологический и другое. Помогал мне молодой фельдшер Денис Иманов. Работал он очень оперативно, хотя в его практике это первый случай. Вообще в любых экстренных ситуациях мы собраны и готовы к работе. Стремительные роды длились меньше чем десять минут. Все прошло благополучно — у ребенка не было обвития пуповиной, а у матери массивного кровотечения. Мы не шли на крайние меры по спасению. На свет появился настоящий богатырь весом 3600 граммов и ростом 52 сантиметра. Закричал малыш сразу», — вспоминает фельдшер.
Через пару дней маму с малышом выписали из роддома № 2. Мать двоих детей признается, что до сих пор не верит, что у нее произошли такие экстремальные роды. Она очень благодарна своей семье за поддержку и медикам скорой помощи за профессиональную помощь.