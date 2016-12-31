Роспотребнадзор: на что обратить внимание при покупке алкоголя

В связи с приближающимися праздниками, а также в связи с произошедшими случаями отравления алкоголем, специалисты Роспотребнадзора по Тюменской области информируют, на что обратить внимание при покупке алкогольной продукции.
Управление рекомендует тюменцам воздержаться от покупки алкоголя вне мест стационарной торговли, с рук, а также дистанционно — розничная торговля указанным способом запрещена. При приобретении обращайте внимание на наличие маркировки.
В соответствии федеральным законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции» алкогольная продукция, находящаяся в розничной продаже, сопровождается информацией на русском языке, которая должна содержать сведения о наименовании, цене, наименовании производителя, стране происхождения, сертификации или декларировании соответствия, государственных стандартах, объеме в потребительской таре; наименованиях основных ингредиентов, влияющих на вкус и аромат алкогольной продукции; содержании вредных для здоровья веществ, дате изготовления и сроке использования или конечном сроке использования, содержании этилового спирта и вреде для здоровья.
Проверка подлинности федеральных специальных марок и акцизных марок осуществляется организациями — покупателями, имеющими соответствующую лицензию, визуально, а также с использованием доступа к информационным ресурсам уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти.
Продажа алкогольной продукции запрещена без сопроводительных документов, без информации о товаре, без сертификатов соответствия или деклараций о соответствии, без маркировки товара специальными и акцизными марками.
Продажа алкогольной продукции в предприятиях розничной торговой сети осуществляется при наличии лицензии. Лицензии на розничную продажу алкогольной продукции выдаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
В случае сомнения в качестве алкогольной продукции потребитель вправе требовать у продавца документы, подтверждающие качество и безопасность или товарно-транспортную накладную на продукцию отечественного производства, на алкоголь импортного производства — справку к грузовой таможенной декларации.