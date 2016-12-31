Роспотребнадзор: на что обратить внимание при покупке алкоголя

В соответствии федеральным законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции» алкогольная продукция, находящаяся в розничной продаже, сопровождается информацией на русском языке, которая должна содержать сведения о наименовании, цене, наименовании производителя, стране происхождения, сертификации или декларировании соответствия, государственных стандартах, объеме в потребительской таре; наименованиях основных ингредиентов, влияющих на вкус и аромат алкогольной продукции; содержании вредных для здоровья веществ, дате изготовления и сроке использования или конечном сроке использования, содержании этилового спирта и вреде для здоровья.