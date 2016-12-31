nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Роспотребнадзор: на что обратить внимание при покупке алкоголя

31 декабря 2016, 08:42
В связи с приближающимися праздниками, а также в связи с произошедшими случаями отравления алкоголем, специалисты Роспотребнадзора по Тюменской области информируют, на что обратить внимание при покупке алкогольной продукции.

В связи с приближающимися праздниками, а также в связи с произошедшими случаями отравления алкоголем, специалисты Роспотребнадзора по Тюменской области информируют, на что обратить внимание при покупке алкогольной продукции.

Управление рекомендует тюменцам воздержаться от покупки алкоголя вне мест стационарной торговли, с рук, а также дистанционно — розничная торговля указанным способом запрещена. При приобретении обращайте внимание на наличие маркировки.

В соответствии федеральным законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции» алкогольная продукция, находящаяся в розничной продаже, сопровождается информацией на русском языке, которая должна содержать сведения о наименовании, цене, наименовании производителя, стране происхождения, сертификации или декларировании соответствия, государственных стандартах, объеме в потребительской таре; наименованиях основных ингредиентов, влияющих на вкус и аромат алкогольной продукции; содержании вредных для здоровья веществ, дате изготовления и сроке использования или конечном сроке использования, содержании этилового спирта и вреде для здоровья.

Проверка подлинности федеральных специальных марок и акцизных марок осуществляется организациями — покупателями, имеющими соответствующую лицензию, визуально, а также с использованием доступа к информационным ресурсам уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти.

Продажа алкогольной продукции запрещена без сопроводительных документов, без информации о товаре, без сертификатов соответствия или деклараций о соответствии, без маркировки товара специальными и акцизными марками.

Продажа алкогольной продукции в предприятиях розничной торговой сети осуществляется при наличии лицензии. Лицензии на розничную продажу алкогольной продукции выдаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

В случае сомнения в качестве алкогольной продукции потребитель вправе требовать у продавца документы, подтверждающие качество и безопасность или товарно-транспортную накладную на продукцию отечественного производства, на алкоголь импортного производства — справку к грузовой таможенной декларации.

#Новости#Алкоголь#Роспотребнадзор#Коля#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25