На Войновке появилось сразу шесть горок

«Качество горок не на высоте, но так получилось. Сделали как смогли, — пишут в соцсети жители микрорайона Тюменский-3. -К сожалению, сегодня ночью после последней заливки горок ночью кто-то упорно катался, и горки были немного подпорчены. но на них все равно можно кататься. Убедительная просьба соблюдать технику безопасности, правила пользования указаны на больших горках».