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На Войновке появилось сразу шесть горок

31 декабря 2016, 16:29
Сегодня, 31 декабря, на Войновке в Тюмени открыли сразу шесть горок — три больших и три детских. Информация об этом появилась в соцсетях.
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Тюмень

Как пишут организаторы, тюменцы смогут не только покататься, но и погреться в специально отведенной комнате.

«Качество горок не на высоте, но так получилось. Сделали как смогли, — пишут в соцсети жители микрорайона Тюменский-3. -К сожалению, сегодня ночью после последней заливки горок ночью кто-то упорно катался, и горки были немного подпорчены. но на них все равно можно кататься. Убедительная просьба соблюдать технику безопасности, правила пользования указаны на больших горках».

Напомним, недавно в редакцию интернет-портала Nashgorod.ru обратился тюменец с просьбой помочь в поиске людей, готовых принять участие в строительстве горки. Видимо, неравнодушные тюменцы отозвались, и совместными усилиями они сделали целый ледовый городок.

#Новости#Войновка#Тюмень#Горки зимой#Марина#Общество
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