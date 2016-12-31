На Войновке появилось сразу шесть горок

Как пишут организаторы, тюменцы смогут не только покататься, но и погреться в специально отведенной комнате.
«Качество горок не на высоте, но так получилось. Сделали как смогли, — пишут в соцсети жители микрорайона Тюменский-3. -К сожалению, сегодня ночью после последней заливки горок ночью кто-то упорно катался, и горки были немного подпорчены. но на них все равно можно кататься. Убедительная просьба соблюдать технику безопасности, правила пользования указаны на больших горках».
Напомним, недавно в редакцию интернет-портала Nashgorod.ru обратился тюменец с просьбой помочь в поиске людей, готовых принять участие в строительстве горки. Видимо, неравнодушные тюменцы отозвались, и совместными усилиями они сделали целый ледовый городок.