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В Тюмени появятся Кванториум и модельный центр дополнительного образования детей

30 декабря 2016, 12:09
Министерство образования и науки Российской Федерации подвело итоги федеральных конкурсов грантовой поддержки среди субъектов страны. В число победителей вошли два проекта, представленные Тюменской областью.

Министерство образования и науки Российской Федерации подвело итоги федеральных конкурсов грантовой поддержки среди субъектов страны. В число победителей вошли два проекта, представленные Тюменской областью.

Так, в 2017 году в регионе начнет работать детский технопарк «Кванториум» и Модельный центр дополнительного образования детей.

Модельный центр дополнительного образования детей будет выполнять функции ресурсного, учебно-методического, организационного, экспертно-консультационного и социокультурного центра в региональной системе дополнительного образования детей, платформы совершенствования профессионального мастерства кадров.

На базе Кванториума дети будут проходить обучение по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучного и технического направлениям, в том числе с учетом дистанционного и дуального форматов обучения, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития региона.

Отметим, что первые «Кванториумы» появились в ХМАО, а сейчас в программе участвуют уже 19 российских регионов. Суть программы в том, что компании-партнеры подкидывают детям практические задачи из собственной деятельности.

#Новости#Тюменская область#Гранты#Марина#Общество
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