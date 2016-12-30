В Тюмени появятся Кванториум и модельный центр дополнительного образования детей

Министерство образования и науки Российской Федерации подвело итоги федеральных конкурсов грантовой поддержки среди субъектов страны. В число победителей вошли два проекта, представленные Тюменской областью.
Так, в 2017 году в регионе начнет работать детский технопарк «Кванториум» и Модельный центр дополнительного образования детей.
Модельный центр дополнительного образования детей будет выполнять функции ресурсного, учебно-методического, организационного, экспертно-консультационного и социокультурного центра в региональной системе дополнительного образования детей, платформы совершенствования профессионального мастерства кадров.
На базе Кванториума дети будут проходить обучение по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучного и технического направлениям, в том числе с учетом дистанционного и дуального форматов обучения, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития региона.
Отметим, что первые «Кванториумы» появились в ХМАО, а сейчас в программе участвуют уже 19 российских регионов. Суть программы в том, что компании-партнеры подкидывают детям практические задачи из собственной деятельности.