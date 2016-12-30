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В 2016 году тюменский водоканал снизил аварийность на 14%

30 декабря 2016, 10:48
В Тюмени каждый год становится все меньше аварий на сетях водоснабжения. Об этом корреспонденту интернет-портала Nashgorod.ru сообщили в тюменском водоканале. Так, в 2016 году по сравнению с 2015 количество повреждений с раскопкой из грунта сократилось на 14%.
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Тюмень

В пресс-службе тюменского водоканала назвали несколько причин уменьшения статистики аварийности.

«У нас для этого применяется комплекс мер по снижению аварийности на сетях. К примеру, недавно мы запустили автоматизированную систему управления подачей воды в город. Это позволило максимально минимизировать риски возникновения гидроударов на сетях при изменении объемов подачи воды в город, в зависимости от потребностей. На сегодняшний день как Велижанский, так и Метелевский водозаборы, подают в город столько воды, сколько требуется в определенное время. До введения этой системы регулировать подачу воды было достаточно сложно, происходили рывки при резком увеличении или понижении подачи воды. Сейчас система считывает информацию с датчиков давления. На основании этой информации давление воды плавно меняется. При этом тюменцы обеспечены стабильным давлением воды в кранах, без его переизбытка или дефицита», — говорит руководитель пресс-службы тюменского водоканала Иван Камельских.

Еще одна причина — это замена ветхих и аварийных сетей.

«У нас существует так называемая карта аварийности, в которой отображаются все повреждения, которые происходят на сетях водоснабжения. Аварии фиксируются и заносятся в эту карту. Соответственно, при формировании графика ремонта объектов на следующий год учитываются наиболее проблемные участки, которые и планируются на замену в первую очередь», — отмечает Иван Камельских.

В водоканале отметили, что комплекс проведенных мероприятий по снижению аварийности на сетях водоснабжения позволил достичь более лучших показателей, чем прогнозировалось.

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