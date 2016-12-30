В 2016 году тюменский водоканал снизил аварийность на 14%

В пресс-службе тюменского водоканала назвали несколько причин уменьшения статистики аварийности.
«У нас для этого применяется комплекс мер по снижению аварийности на сетях. К примеру, недавно мы запустили автоматизированную систему управления подачей воды в город. Это позволило максимально минимизировать риски возникновения гидроударов на сетях при изменении объемов подачи воды в город, в зависимости от потребностей. На сегодняшний день как Велижанский, так и Метелевский водозаборы, подают в город столько воды, сколько требуется в определенное время. До введения этой системы регулировать подачу воды было достаточно сложно, происходили рывки при резком увеличении или понижении подачи воды. Сейчас система считывает информацию с датчиков давления. На основании этой информации давление воды плавно меняется. При этом тюменцы обеспечены стабильным давлением воды в кранах, без его переизбытка или дефицита», — говорит руководитель пресс-службы тюменского водоканала Иван Камельских.
Еще одна причина — это замена ветхих и аварийных сетей.
«У нас существует так называемая карта аварийности, в которой отображаются все повреждения, которые происходят на сетях водоснабжения. Аварии фиксируются и заносятся в эту карту. Соответственно, при формировании графика ремонта объектов на следующий год учитываются наиболее проблемные участки, которые и планируются на замену в первую очередь», — отмечает Иван Камельских.
В водоканале отметили, что комплекс проведенных мероприятий по снижению аварийности на сетях водоснабжения позволил достичь более лучших показателей, чем прогнозировалось.