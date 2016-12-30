В 2016 году тюменский водоканал снизил аварийность на 14%

«У нас для этого применяется комплекс мер по снижению аварийности на сетях. К примеру, недавно мы запустили автоматизированную систему управления подачей воды в город. Это позволило максимально минимизировать риски возникновения гидроударов на сетях при изменении объемов подачи воды в город, в зависимости от потребностей. На сегодняшний день как Велижанский, так и Метелевский водозаборы, подают в город столько воды, сколько требуется в определенное время. До введения этой системы регулировать подачу воды было достаточно сложно, происходили рывки при резком увеличении или понижении подачи воды. Сейчас система считывает информацию с датчиков давления. На основании этой информации давление воды плавно меняется. При этом тюменцы обеспечены стабильным давлением воды в кранах, без его переизбытка или дефицита», — говорит руководитель пресс-службы тюменского водоканала Иван Камельских.