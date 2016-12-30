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ТРЦ «Гудвин» станет съемочным павильоном

30 декабря 2016, 11:49
30 декабря не упусти возможность посетить уникальное событие — прямую трансляцию итогового выпуска «ТСН»! Ты узнаешь, как делаются новости в Тюмени в режиме реального времени. Просто приходи в ТЦ «Гудвин» и становись частью съемочного процесса, ведь то, что мы видим по телевизору — это всего несколько минут.
Сюжет
Тюмень

30 декабря в ТЦ «Гудвин» состоится прямая трансляция итогового выпуска «ТСН». Тюменцы увидят, как делаются новости в Тюмени в режиме реального времени и станут частью съемочного процесса, ведь то, что мы видим по телевизору — это всего несколько минут.

«В преддверии Нового года телеканал „Тюменское время“ подготовил сюрприз — вечерний выпуск программы „ТСН“ выйдет из студии ТЦ „Гудвин“, которую мы создадим в этот же день. Камеры, журналисты, ведущие, режиссёры, гости и все съемочные процессы. Мы покажем тебе, как идёт подготовка к эфиру, у тебя будет возможность познакомиться с ведущими, увидеть наших известных гостей вживую, зарядиться новогодним настроением, сфотографироваться на память, а самое главное — вся телекухня „ТСН“ впервые за рамками экрана!», — обещают организаторы мероприятия.

Гостями программы станут: Юлия Храмова (Миссис Россия — 2016), Яна Добровольская (Мисс Россия -2016), команда КВН «Союз», ведущие утреннего шоу «Контора» на «Диполь FM», Григорий Николайчук (участник шоу «Бой в большом городе, Чемпион России среди студентов), учительница Владимира Якушева и многие другие.

По мнению телевизионщиков, для зрителей это мероприятие станет одним из самых ярких в уходящем году.

#Новости#Телевидение#Тюмень#Марина#Общество
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