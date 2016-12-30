ТРЦ «Гудвин» станет съемочным павильоном

«В преддверии Нового года телеканал „Тюменское время“ подготовил сюрприз — вечерний выпуск программы „ТСН“ выйдет из студии ТЦ „Гудвин“, которую мы создадим в этот же день. Камеры, журналисты, ведущие, режиссёры, гости и все съемочные процессы. Мы покажем тебе, как идёт подготовка к эфиру, у тебя будет возможность познакомиться с ведущими, увидеть наших известных гостей вживую, зарядиться новогодним настроением, сфотографироваться на память, а самое главное — вся телекухня „ТСН“ впервые за рамками экрана!», — обещают организаторы мероприятия.