После публикации СМИ возбуждено уголовное дело о мошенничестве

Установлено, что в 2016 году в отделы полиции № 1,3,5,8 УМВД России по Тюмени поступило несколько заявлений граждан о неисполнении одним из жителей областного центра обязательств по договорам об оказании юридических услуг. По результатам их рассмотрения были вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.