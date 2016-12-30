После публикации СМИ возбуждено уголовное дело о мошенничестве

После информации одного из тюменских сайтов, прокуратура области провела проверку и возбудила уголовное дело по факту мошенничества.
Установлено, что в 2016 году в отделы полиции № 1,3,5,8 УМВД России по Тюмени поступило несколько заявлений граждан о неисполнении одним из жителей областного центра обязательств по договорам об оказании юридических услуг. По результатам их рассмотрения были вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.
Прокурорами Ленинского и Калининского округов Тюмени отменены семь решений об отказе в возбуждении уголовного дела, материалы направлены в полицию для проведения дополнительных проверок.
По указанию прокуратуры по одному из материалов уже возбуждено уголовное дело по факту обмана жительницы Тюмени на сумму 43 тысячи рублей, оплатившей услуги юриста за оказание ей юридической помощи во взыскании денег с работодателя.
Ход предварительного следствия по уголовному делу поставлен на контроль прокуратурой области. Результаты проведения дополнительных проверок по другим материалам также находятся на контроле прокуратуры.