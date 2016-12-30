Новогодняя ночь будет теплой, а на 1 января обещают +1 и дождь

Погода не устает удивлять тюменцев. То мороз под -40, то вдруг потепление до +1 градуса. И когда — в самый первый день нового года. Праздничная ночь также будет теплой. Можно гулять по праздничным площадкам и даже для разнообразия встретить Новый год на улице.

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