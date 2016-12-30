Новогодняя ночь будет теплой, а на 1 января обещают +1 и дождь

Погода не устает удивлять тюменцев. То мороз под -40, то вдруг потепление до +1 градуса. И когда — в самый первый день нового года. Праздничная ночь также будет теплой. Можно гулять по праздничным площадкам и даже для разнообразия встретить Новый год на улице.
Прямо сейчас в Тюмени -4 градуса, пасмурно, западный ветер дует со скоростью до 4 м/с. К вечеру похолодает до -6, может пойти небольшой снег. Завтра синоптики обещают 5–6 градусов со знаком минус. К новогодней ночи потеплеет до -2, но усилится ветер — его скорость порывами составит 8 м/с.
В первое утро нового года еще потеплеет — до -1 градуса, ветер сохранит свою скорость. Ближе к полудню столбик термометра и вовсе преодолеет нулевую отметку и приблизится к отметке +1 градус. Синоптики обещают мокрый снег с дождем.
Впрочем, уже 2 января будет немного прохладнее — до -2 градусов днем, около -7 в вечерние часы. Ветер снизит скорость до 4 м/с. Ожидается небольшой снег. Такая погода сохранится и на следующий день, и 4 января.
По предварительным данным, 5 января начнет холодать — синоптики прогнозируют -17 градусов в дневные часы. Так что есть смысл успеть активно провести время на свежем воздухе до 4 января, чтобы с 5 января сосредоточиться на домашнем отдыхе в кругу близких.