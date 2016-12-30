Не прошло и недели: каток на крыше закрыт

На этой неделе открылся каток на крыше одной из тюменских высоток, однако уже через несколько дней в соцсети появилась информация о его закрытии.
Ледовая площадка, расположенная на крыше Тюменского дома журналистов, больше не принимает желающих покататься на коньках. Впрочем, организаторы катка уверяют, что закрытие временное.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области, размещать катки на кровлях зданий категорически запрещено нормативными документами по пожарной безопасности. Исключение составляют случаи, когда это условие было предусмотрено на стадии проектирования объекта. Чаще всего — это эксплуатируемые кровли, но таких в Тюмени не так уж и много.
«Связано это, в первую очередь, с обеспечением безопасности людей. Кровли типовых зданий просто не предназначены для проведения массовых мероприятий, не имеют соответствующих ограждений, а также не обеспечат необходимую безопасность при эвакуации людей при чрезвычайной ситуации», — пояснили в МЧС.