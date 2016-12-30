Не прошло и недели: каток на крыше закрыт

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области, размещать катки на кровлях зданий категорически запрещено нормативными документами по пожарной безопасности. Исключение составляют случаи, когда это условие было предусмотрено на стадии проектирования объекта. Чаще всего — это эксплуатируемые кровли, но таких в Тюмени не так уж и много.