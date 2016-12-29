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За просмотр денег не берем, а подарки раздаем!

29 декабря 2016, 09:03
Праздничные дни станут еще чудеснее, если выиграть полезный приз! Группа компаний «Меридиан» дарит вам возможность получить новогодний подарок!
Сюжет
Тюмень

Побывав на экскурсии по строительным площадкам ЖК «Легенда Парк» или ЖК «Заречный» с 3 по 6 января, вы становитесь участником розыгрыша. Призы — электроприборы для дома, делающие нашу жизнь уютнее и комфортнее, а именно:

— незаменимый в быту электрочайник марки «Moulinex»

— универсальная мультиварка от «Scarlett»

— компактный погружной блендер фирмы «Polaris»

— удобный утюг от марки «Bosh»

— необходимый всем пылесос фирмы «Zanussi»

Что можно посмотреть в ЖК «Легенда Парк» и ЖК «Заречный»?

ЖК «Легенда Парк» строится в новом, развивающемся районе — Тюменская слобода в квартале улиц Закалужская — Московский тракт. Квартал состоит из восьми домов. Для вас — ассортимент квартир-студий, однокомнатных и двухкомнатных квартир. Цены — доступны — от 1 млн 260 тысяч рублей. На экскурсии вы сможете посмотреть демонстрационные квартиры с ремонтом и мебелью.

ЖК «Заречный» расположен в заречной части города, в районе улиц Щербакова — Велижанская. Рядом — детские сады, школы, магазины. Недалеко, на берегу Туры строится аквапарк, который станет самым большим в России. В ЖК «Заречный» вам предлагаются одно-, двух-, трехкомнатные просторные квартиры по доступным ценам от 1 млн 910 тысяч рублей. На экскурсии вы сможете побывать на демонстрационном этаже и лично оценить планировки квартир.

Что нужно сделать для того, чтобы стать участником розыгрыша?

1) Зайти на сайт компании «Меридиан» — www.meridian72.ru ;

2) Оставить заявку на сайте со своими контактными данными или же заказать обратный звонок;

3) Ждать звонка от консультанта, который пригласит вас на экскурсию;

4) Посетить строительную площадку ЖК «Легенда Парк» или ЖК «Заречный» в период с 3 по 6 января;

5) Прийти на розыгрыш подарков в Старый Новый год — 13 января, где мы случайным образом определим 5 победителей;

6) При выигрыше одного из подарков уйти домой с полезным призом и хорошим настроением!

И еще один новогодний сюрприз! Открыто бронирование квартир в новом проекте компании — ЖК «Новый Мыс 3.0»!

Квартиры от 1 млн 90 тысяч рублей! Такие выгодные цены действительны только до 31 января 2017 года!

Мы ждем вас в праздничные дни. Наш график работы — с 3 по 6 января с 10.00 до 16.00, тел. 52-92-52.

Желаем удачи и новогодних чудес! С наступающим!

#Новости#Меридиан констракшн#Тюмень#Недвижимость#Марина#Общество
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