За просмотр денег не берем, а подарки раздаем!

ЖК «Заречный» расположен в заречной части города, в районе улиц Щербакова — Велижанская. Рядом — детские сады, школы, магазины. Недалеко, на берегу Туры строится аквапарк, который станет самым большим в России. В ЖК «Заречный» вам предлагаются одно-, двух-, трехкомнатные просторные квартиры по доступным ценам от 1 млн 910 тысяч рублей. На экскурсии вы сможете побывать на демонстрационном этаже и лично оценить планировки квартир.