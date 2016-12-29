За просмотр денег не берем, а подарки раздаем!

Побывав на экскурсии по строительным площадкам ЖК «Легенда Парк» или ЖК «Заречный» с 3 по 6 января, вы становитесь участником розыгрыша. Призы — электроприборы для дома, делающие нашу жизнь уютнее и комфортнее, а именно:
— незаменимый в быту электрочайник марки «Moulinex»
— универсальная мультиварка от «Scarlett»
— компактный погружной блендер фирмы «Polaris»
— удобный утюг от марки «Bosh»
— необходимый всем пылесос фирмы «Zanussi»
Что можно посмотреть в ЖК «Легенда Парк» и ЖК «Заречный»?
ЖК «Легенда Парк» строится в новом, развивающемся районе — Тюменская слобода в квартале улиц Закалужская — Московский тракт. Квартал состоит из восьми домов. Для вас — ассортимент квартир-студий, однокомнатных и двухкомнатных квартир. Цены — доступны — от 1 млн 260 тысяч рублей. На экскурсии вы сможете посмотреть демонстрационные квартиры с ремонтом и мебелью.
ЖК «Заречный» расположен в заречной части города, в районе улиц Щербакова — Велижанская. Рядом — детские сады, школы, магазины. Недалеко, на берегу Туры строится аквапарк, который станет самым большим в России. В ЖК «Заречный» вам предлагаются одно-, двух-, трехкомнатные просторные квартиры по доступным ценам от 1 млн 910 тысяч рублей. На экскурсии вы сможете побывать на демонстрационном этаже и лично оценить планировки квартир.
Что нужно сделать для того, чтобы стать участником розыгрыша?
1) Зайти на сайт компании «Меридиан» — www.meridian72.ru ;
2) Оставить заявку на сайте со своими контактными данными или же заказать обратный звонок;
3) Ждать звонка от консультанта, который пригласит вас на экскурсию;
4) Посетить строительную площадку ЖК «Легенда Парк» или ЖК «Заречный» в период с 3 по 6 января;
5) Прийти на розыгрыш подарков в Старый Новый год — 13 января, где мы случайным образом определим 5 победителей;
6) При выигрыше одного из подарков уйти домой с полезным призом и хорошим настроением!
И еще один новогодний сюрприз! Открыто бронирование квартир в новом проекте компании — ЖК «Новый Мыс 3.0»!
Квартиры от 1 млн 90 тысяч рублей! Такие выгодные цены действительны только до 31 января 2017 года!
Мы ждем вас в праздничные дни. Наш график работы — с 3 по 6 января с 10.00 до 16.00, тел. 52-92-52.
Желаем удачи и новогодних чудес! С наступающим!