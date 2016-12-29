Вторую очередь ЖК «Первый Плехановский» сдали раньше срока

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*Жилой комплекс «Первый Плехановский» расположен в районе «Московский тракт» по улице Кремлевская. 100% кирпичное исполнение. Хорошо развитая транспортная сеть позволит вам легко добраться до делового центра Тюмени за 15 минут . Во дворе жилого комплекса предусмотрены детский сад, детский развивающий центр, тренажерный зал, стоматология, аптека, магазины, салон красоты. Во дворе детская площадка с современным игровым оборудованием и футбольно-баскетбольный корт.
Застройщик ЗАО «Жилье-2000». Проектная декларация по объекту ГП-1.1 на www.жилье2000.рф.