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Вторую очередь ЖК «Первый Плехановский» сдали раньше срока

29 декабря 2016, 09:07
Отличный подарок к Новому году получили дольщики второй очереди ЖК «Первый Плехановский». Компания «Жилье-2000» получила разрешение на ввод в эксплуатацию ГП-1.2 с опережением срока на 1 квартал. Дому присвоен адрес Кремлевская, 102А.
Сюжет
Тюмень

Первые ключи уже в руках счастливых хозяев, дом сдан раньше срока и в новогодние каникулы всех ждут приятные хлопоты, можно закупать материалы и приступать к долгожданному ремонту.

Для тех, кто еще раздумывает — до 15 января 2017 года действует акция «Новогодние хиты», купить квартиру в ГП-1.2 можно со скидкой от 50 000 до 75 000 рублей.

Выбрать планировку своей будущей квартиры можно на сайте www.жилье2000.рф,

записаться на просмотр по телефону: 38-38-22 .

*Жилой комплекс «Первый Плехановский» расположен в районе «Московский тракт» по улице Кремлевская. 100% кирпичное исполнение. Хорошо развитая транспортная сеть позволит вам легко добраться до делового центра Тюмени за 15 минут . Во дворе жилого комплекса предусмотрены детский сад, детский развивающий центр, тренажерный зал, стоматология, аптека, магазины, салон красоты. Во дворе детская площадка с современным игровым оборудованием и футбольно-баскетбольный корт.

Застройщик ЗАО «Жилье-2000». Проектная декларация по объекту ГП-1.1 на www.жилье2000.рф.

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