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Тюменца обвиняют в экстремизме и надругательстве над государственным флагом России

29 декабря 2016, 11:29
Завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего тюменца. Мужчину подозревают в надругательстве над государственным флагом Российской Федерации и создании в Тюмени ячейки экстремистской организации.
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Тюмень

Завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего тюменца. Мужчину подозревают в надругательстве над государственным флагом Российской Федерации и создании в Тюмени ячейки экстремистской организации.

Следствие установило, что 25 января этого года обвиняемый разместил на своей странице в соцсети аудиофайл, содержащий материалы, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека по отношению к лицам определенной национальности. Кроме того, он организовал Тюмени ячейку запрещенной на территории Российской Федерации экстремистской организации. При обыске в его квартире были обнаружены и изъяты два капсюля-детонатора и государственный флаг Российской Федерации с нанесенным на него недопустимым статусом, трафареты, футболки, стикеры и другие атрибуты экстремисткой организации.

Сейчас следствием собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

#Новости#Экстремизм#Следственный комитет#Тюмень#Коля#Происшествия
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