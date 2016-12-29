Тюменца обвиняют в экстремизме и надругательстве над государственным флагом России

Следствие установило, что 25 января этого года обвиняемый разместил на своей странице в соцсети аудиофайл, содержащий материалы, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека по отношению к лицам определенной национальности. Кроме того, он организовал Тюмени ячейку запрещенной на территории Российской Федерации экстремистской организации. При обыске в его квартире были обнаружены и изъяты два капсюля-детонатора и государственный флаг Российской Федерации с нанесенным на него недопустимым статусом, трафареты, футболки, стикеры и другие атрибуты экстремисткой организации.