Росстандарт запретил продажу детских адаптеров для ремней безопасности

Росстандарт запретил реализацию детских удерживающих устройств «ФЭСТ» — их признали небезопасными для использования. О неэффективности «адаптеров-треугольников» при ДТП ранее предупреждали автоинспекторы Тюменской области и других регионов, однако лишь сейчас этот довод нашел официальное подтверждение.
Как сообщается в пресс-релизе федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, решение о запрете специалисты приняли в ходе выездной проверки предприятия-производителя таких приспособлений. По заключению работников Росстандарта, при фронтальном столкновении автомобиля устройство «создает чрезмерное нагружение органов брюшной полости живота, что может представлять непосредственную угрозу жизни и здоровью ребенка». Кроме того, проверяющие установили, что накладки на ремни продавались без подробной инструкции, содержащей схему установки и перечень мер предосторожности.
Не исключено, что запрет коснется не только адаптеров «ФЭСТ», но и других аналогичных устройств. Как говорится на сайте ведомства, в июле этого года на 169 сессии всемирного форума для согласования правил в области транспортных средств, приняли документ, ограничивающий использование «направляющих лямок». Отныне такие приспособления могут рассматриваться лишь как составной элемент детской удерживающей системы — использование их в качестве альтернативы «классическим» детским креслам не допускается.