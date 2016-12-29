Росстандарт запретил продажу детских адаптеров для ремней безопасности

Не исключено, что запрет коснется не только адаптеров «ФЭСТ», но и других аналогичных устройств. Как говорится на сайте ведомства, в июле этого года на 169 сессии всемирного форума для согласования правил в области транспортных средств, приняли документ, ограничивающий использование «направляющих лямок». Отныне такие приспособления могут рассматриваться лишь как составной элемент детской удерживающей системы — использование их в качестве альтернативы «классическим» детским креслам не допускается.