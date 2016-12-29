Родственники ищут тюменку, пропавшую по дороге в Нижневартовск

В последний раз она связывалась с дочерью вечером из поезда. Однако на вахте она так и не появилась — девушке позвонили с места работы матери: «Мне сказали, что мама не приехала и вахта сорвана». Девушка обратилась в Управление на транспорте МВД УрФО. Сейчас транспортная полиция выясняет обстоятельства случившегося.