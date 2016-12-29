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Родственники ищут тюменку, пропавшую по дороге в Нижневартовск

29 декабря 2016, 12:54
Тюменка просит помощи в поисках своей матери Натальи Куприяновой. 23 декабря женщина выехала из Тюмени на работу в Нижневартовск и пропала.

В последний раз она связывалась с дочерью вечером из поезда. Однако на вахте она так и не появилась — девушке позвонили с места работы матери: «Мне сказали, что мама не приехала и вахта сорвана». Девушка обратилась в Управление на транспорте МВД УрФО. Сейчас транспортная полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Наталья Куприянова была одета белую вязаную шапку, черную норковую шубу до колен и черные ботинки. Всех, кому что-то известно о местонахождении Натальи Куприяновой, просят обратиться либо в полицию по телефонам: 02 и 8 (343) 370-76-11, либо к родственникам по номеру 8-922-078-60-89.

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