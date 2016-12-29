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На улице Мельникайте сбили девушку — водителя ищет полиция

29 декабря 2016, 13:14
Молодая девушка пострадала в аварии, произошедшей в Тюмени накануне, 28 декабря. У дома № 70 по улице Мельникайте участницу дорожного движения сбил неустановленный автомобиль. Водителя этой машины ищут автоинспекторы.

Как сообщает ГИБДД, еще одна авария произошла на улице Народной. Под колеса неустановленного автомобиля угодил 12-летний школьник, переходивший проезжую часть по «зебре». Мальчик получил травму бедра. Водитель остановился, вышел из автомобиля, но затем уехал с места происшествия. Ведется розыск. По предварительным данным, виновник ДТП — пожилой мужчина, управлявший белым кроссовером.

Автоинспекторы просят всех очевидцев этих ДТП и людей, располагающих какой-либо информацией по данным фактам, обратиться в отделение розыска полка ДПС по телефонам 794–580, 794–686.

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