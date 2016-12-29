На улице Мельникайте сбили девушку — водителя ищет полиция

Как сообщает ГИБДД, еще одна авария произошла на улице Народной. Под колеса неустановленного автомобиля угодил 12-летний школьник, переходивший проезжую часть по «зебре». Мальчик получил травму бедра. Водитель остановился, вышел из автомобиля, но затем уехал с места происшествия. Ведется розыск. По предварительным данным, виновник ДТП — пожилой мужчина, управлявший белым кроссовером.