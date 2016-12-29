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На перекрестке Алебашевской и Газовиков отключат светофор

29 декабря 2016, 08:01
Плановые работы на светофорных объектах временно оставят несколько тюменских перекрестков без регулирования.

Как сообщается на официальном сайте МКУ «Тюменьгортанс», сегодня, 29 декабря в 10 часов утра погаснет электронный регулировщик у выезда с улицы Газовиков на Алебашевскую. Возобновить работу светофора специалисты планируют к 17 часам.

Также с 13 до 17 часов не будет работать светофор на пересечении улиц Калинина и Пархоменко.

Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону МКУ «Тюменьгортранс» 68-84-35 или на сайте tgt72.ru.

#Новости#Отключения светофоров#Тюменьгортранс#Транспорт#Евгений#Общество
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