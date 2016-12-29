На перекрестке Алебашевской и Газовиков отключат светофор

Как сообщается на официальном сайте МКУ «Тюменьгортанс», сегодня, 29 декабря в 10 часов утра погаснет электронный регулировщик у выезда с улицы Газовиков на Алебашевскую. Возобновить работу светофора специалисты планируют к 17 часам.