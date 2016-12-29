Экс-чиновницы Росреестра заплатят государству миллионные штрафы за взяточничество

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в мае—июне 2015 года к Костянецкой обратилась жительница Тюмени с просьбой помочь за взятку зарегистрировать право собственности на земельные участки, расположенные под Тюменью в деревне Дербыши Тюменского района. Чиновница согласилась. Но, поскольку сама не являлась государственным регистратором, то обратилась за помощью к Семеновой. Та за денежное вознаграждение взялась зарегистрировать право собственности на землю.