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Экс-чиновницы Росреестра заплатят государству миллионные штрафы за взяточничество

29 декабря 2016, 17:19
Калининский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении двух экс-чиновниц Управления Росреестра по Тюменской области.
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Тюмень

Калининский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении двух экс-чиновниц Управления Росреестра по Тюменской области.

Семенова признана виновной в получении должностным лицом через посредника взятки в крупном размере, а Костянецкая за посредничество во взяточничестве.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в мае—июне 2015 года к Костянецкой обратилась жительница Тюмени с просьбой помочь за взятку зарегистрировать право собственности на земельные участки, расположенные под Тюменью в деревне Дербыши Тюменского района. Чиновница согласилась. Но, поскольку сама не являлась государственным регистратором, то обратилась за помощью к Семеновой. Та за денежное вознаграждение взялась зарегистрировать право собственности на землю.

В июне—июле 2015 года Семенова зарегистрировала право собственности на семь земельных участков, получив от посредника Костянецкой взятку в общей сумме 420 тыс. рублей. Костянецкая за посреднические услуги получила 140 тысяч рублей.

Суд назначил Костянецкой штраф в размере 1,2 млн рублей и лишил ее права занимать должности на государственной службе или в органах местного самоуправления сроком на 2 года.

Семеновой назначен штраф в размере 2,4 млн рублей, она на 3 года лишена права занимать должности на государственной службе или в органах местного самоуправления.

#Новости#Взятки#Росреестр#Тюмень#Марина#Общество
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