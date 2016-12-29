Экс-чиновницы Росреестра заплатят государству миллионные штрафы за взяточничество

Калининский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении двух экс-чиновниц Управления Росреестра по Тюменской области.
Семенова признана виновной в получении должностным лицом через посредника взятки в крупном размере, а Костянецкая за посредничество во взяточничестве.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в мае—июне 2015 года к Костянецкой обратилась жительница Тюмени с просьбой помочь за взятку зарегистрировать право собственности на земельные участки, расположенные под Тюменью в деревне Дербыши Тюменского района. Чиновница согласилась. Но, поскольку сама не являлась государственным регистратором, то обратилась за помощью к Семеновой. Та за денежное вознаграждение взялась зарегистрировать право собственности на землю.
В июне—июле 2015 года Семенова зарегистрировала право собственности на семь земельных участков, получив от посредника Костянецкой взятку в общей сумме 420 тыс. рублей. Костянецкая за посреднические услуги получила 140 тысяч рублей.
Суд назначил Костянецкой штраф в размере 1,2 млн рублей и лишил ее права занимать должности на государственной службе или в органах местного самоуправления сроком на 2 года.
Семеновой назначен штраф в размере 2,4 млн рублей, она на 3 года лишена права занимать должности на государственной службе или в органах местного самоуправления.