Ехавший из Тюмени в Курган автобус сгорел на трассе

Информацию об инциденте подтвердили в ГУ МЧС по Тюменской области. Как рассказали в пресс-службе, пожар произошел в минувшую пятницу, 23 декабря, в Исетском районе. «Сигнал о возгорании в автобусе на 133 километре автодороги Курган-Тюмень поступил в 12 часов 12 минут. Одиннадцать минут спустя на место прибыли три единицы техники и пятеро огнеборцев. Потушить огонь удалось к 12 часам 37 минутам. В салоне транспортного средства ехало 22 человека, никто из них не пострадал», — прокомментировали в ведомстве.