Ехавший из Тюмени в Курган автобус сгорел на трассе

Эвакуацией пассажиров и вызовом пожарных закончился на прошло неделе рейс автобуса, следовавшего из Тюмени в Курган — на 133 километре трассы у машины загорелся моторный отсек, после чего пламя распространилось по салону. Видео с места событий появилось на портале YouTube накануне, 28 декабря.
На кадрах, опубликованных пользователем Александром Елисовым, запечатлен автобус Isuzu, из окон которого вырывается плотный дым. Судя по записи, возгорание произошло внезапно — водитель даже не успел съехать с главной дороги. Шофер остановил транспортное средство и начал эвакуацию пассажиров практически на перекрестке.
Информацию об инциденте подтвердили в ГУ МЧС по Тюменской области. Как рассказали в пресс-службе, пожар произошел в минувшую пятницу, 23 декабря, в Исетском районе. «Сигнал о возгорании в автобусе на 133 километре автодороги Курган-Тюмень поступил в 12 часов 12 минут. Одиннадцать минут спустя на место прибыли три единицы техники и пятеро огнеборцев. Потушить огонь удалось к 12 часам 37 минутам. В салоне транспортного средства ехало 22 человека, никто из них не пострадал», — прокомментировали в ведомстве.
Предположительной причиной пожара стала неисправность двигателя. Фактические обстоятельства, ставшие причиной ЧП, устанавливают дознаватели.