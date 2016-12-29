Диетолог: Умеренность — вот девиз долгих выходных

Не нужно есть непрерывно на протяжении нескольких часов, не вставая из-за стола. Новогодняя ночь, хотя мы в это время и не спим, все равно остается ночью, а значит, много есть нельзя. Основной прием пищи даже в Новый год — это ужин, а в 12 часов можно полакомиться чем-то легким — овощами, фруктами.