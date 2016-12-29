Азербайджанец «женил» своих земляков на тюменках

Для этого Фатуллаев самостоятельно изготовил фиктивные копии свидетельств о браке между иностранцами и жительницами Тюмени, заверив их поддельной печатью нотариуса. От имени данных женщин он собственноручно написал заявления в УФМС России по Тюменской области с просьбой об отмене ранее вынесенного решения о неразрешении въезда в Россию. Таким образом, решение органов миграционного контроля было отменено и иностранцы смогли незаконно легализоваться на территории России.