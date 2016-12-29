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Азербайджанец «женил» своих земляков на тюменках

29 декабря 2016, 10:48
Осужден бывший председатель Тюменской областной общественной организации азербайджанцев «Djstlug»-«Дружба», причастный к незаконной легализации в России иностранных граждан.
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Тюмень

Осужден бывший председатель Тюменской областной общественной организации азербайджанцев «Djstlug»-«Дружба», причастный к незаконной легализации в России иностранных граждан.

Как пояснили в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области, Джамшид Фатуллаев организовал незаконный въезд и пребывание в России трех граждан Республики Азербайджан, которым ранее был запрещен въезд в Российскую Федерацию.

Для этого Фатуллаев самостоятельно изготовил фиктивные копии свидетельств о браке между иностранцами и жительницами Тюмени, заверив их поддельной печатью нотариуса. От имени данных женщин он собственноручно написал заявления в УФМС России по Тюменской области с просьбой об отмене ранее вынесенного решения о неразрешении въезда в Россию. Таким образом, решение органов миграционного контроля было отменено и иностранцы смогли незаконно легализоваться на территории России.

При совершении преступлений Фатуллаев вводил соотечественников в заблуждение относительно своих возможностей, обещая законным путем легализоваться на территории России через якобы имеющиеся у него связи в органах власти и правоохранительных структурах.

Противоправная деятельность Фатуллаева пресечена сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области во взаимодействии с УМВД России по Тюменской области.

При обыске у задержанного изъято более 30 незаконно изготовленных печатей и штампов различных государственных учреждений.

Калининский районный суд г. Тюмени признал Фатуллаева виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 322.1 уголовного кодекса Российской Федерации. Приговор вступил в законную силу.

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