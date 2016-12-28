Зона экономического развития появится в индустриальном парке

Для резидентов зоны экономического развития устанавливается льготный порядок налогообложения, предусмотренный региональным законодательством. В частности, ставка налога на прибыль организации, подлежащего зачислению в бюджет субъектов РФ, в размере 14 процентов; ставка налога на имущество организаций в размере 0 процентов. Самое важное для инвесторов, что данные условия действуют автоматически без дополнительных обращений и проволочек.
Зона экономического развития будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности Тюменской области. Цель ее создания — увеличение объемов инвестиций, создание производств, на которых выпускают новые виды продукции, в том числе, имеющей импортозамещающий потенциал.
Инвесторам, реализующим на базе индустриальных парков свои проекты, оказывается комплексная поддержка — наряду с пакетом налоговых льгот и готовым земельным участком, они бесплатно получают необходимые энергетические мощности, а также газо-, водоснабжение и водоотведение. Такой формат, разработанный в Тюменской области, доказал свою эффективность.