Зона экономического развития появится в индустриальном парке

Для резидентов зоны экономического развития устанавливается льготный порядок налогообложения, предусмотренный региональным законодательством. В частности, ставка налога на прибыль организации, подлежащего зачислению в бюджет субъектов РФ, в размере 14 процентов; ставка налога на имущество организаций в размере 0 процентов. Самое важное для инвесторов, что данные условия действуют автоматически без дополнительных обращений и проволочек.