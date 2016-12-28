Житель Тюменской области задержан за убийство в Подмосковье

Преступление было совершено 24 декабря в недостроенном жилом частном доме в поселке Образцово Щелковского района Московской области. 49-летний житель Тюменской области в ходе ссоры нанес ножом не менее двух ударов 34-летнему жителю Смоленской области. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте. Тюменец скрылся с места происшествия. Задержать подозреваемого удалось благодаря активному участию сотрудников Росгвардии по Московской области.