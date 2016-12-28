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Житель Тюменской области задержан за убийство в Подмосковье

28 декабря 2016, 14:54
Житель Тюменской области задержан за убийство, совершенное в подмосковном поселке Образцово. По версии местных следователей, наш 49-летний земляк зарезал коллегу в частном доме, где оба занимались строительными работами. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Преступление было совершено 24 декабря в недостроенном жилом частном доме в поселке Образцово Щелковского района Московской области. 49-летний житель Тюменской области в ходе ссоры нанес ножом не менее двух ударов 34-летнему жителю Смоленской области. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте. Тюменец скрылся с места происшествия. Задержать подозреваемого удалось благодаря активному участию сотрудников Росгвардии по Московской области.

«Следствием установлено, что потерпевший и подозреваемый временно проживали на территории Щелковского района и занимались строительными работами», — сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Тюменской области.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства, по ходатайству следственных органов он заключен под стражу, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, идет сбор доказательственной базы.

#Новости#Убийства#Тюменская область#Таня#Происшествия
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