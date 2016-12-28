За неоплаченный штраф женщина отработает 100 часов

Пятидесятилетняя жительница Тюменской области за оскорбление представителя власти была осуждена по ст. 319 Уголовного кодекса. Женщине был назначен штраф — 7 тысяч рублей.
Однако должница никаких действий к погашению штрафа не предпринимала, сообщили в областной службе судебных приставов. Тогда пристав-исполнитель обратился в суд с представлением о замене уголовного штрафа иным видом наказания. Теперь должницей займется уголовно-исполнительная инспекция.
Судом нарушительнице взамен уголовного штрафа назначено 100 часов обязательных работ.