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За неоплаченный штраф женщина отработает 100 часов

28 декабря 2016, 08:46
Суд назначил жительнице Тюменской области 100 часов обязательных работ за оскорбление представителя власти.

Пятидесятилетняя жительница Тюменской области за оскорбление представителя власти была осуждена по ст. 319 Уголовного кодекса. Женщине был назначен штраф — 7 тысяч рублей.

Однако должница никаких действий к погашению штрафа не предпринимала, сообщили в областной службе судебных приставов. Тогда пристав-исполнитель обратился в суд с представлением о замене уголовного штрафа иным видом наказания. Теперь должницей займется уголовно-исполнительная инспекция.

Судом нарушительнице взамен уголовного штрафа назначено 100 часов обязательных работ.

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