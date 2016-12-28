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Внимание, розыск: водитель проехал ребенку по ноге и скрылся с места аварии

28 декабря 2016, 10:49
Тюменские автоинспекторы ищут участника ДТП, в результате которого пострадал восьмилетний ребенок. Инцидент произошел в областном центре накануне, 27 декабря, около 13 часов 5 минут у дома № 58/3 по улице Салтыкова-Щедрина.

Как сообщает ГИБДД, пострадавший школьник пытался пересечь проезжую часть вне перехода, что и привело к аварии — один из водителей не смог своевременно отреагировать и проехал колесом по ноге пешехода. Ребенок получил травму стопы. Автомобилист с места происшествия уехал.

По имеющимся сведениям, нарушитель передвигался на автомобиле темного цвета. Других данных у правоохранителей нет. В данный момент сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Всех свидетелей аварии просят обратиться дежурную часть по номерам (3452) 794–686, 794–610, 794–594, либо «02».

#Новости#Розыск#Транспорт#Евгений#Общество
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