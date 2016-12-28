Внимание, розыск: водитель проехал ребенку по ноге и скрылся с места аварии

Как сообщает ГИБДД, пострадавший школьник пытался пересечь проезжую часть вне перехода, что и привело к аварии — один из водителей не смог своевременно отреагировать и проехал колесом по ноге пешехода. Ребенок получил травму стопы. Автомобилист с места происшествия уехал.
По имеющимся сведениям, нарушитель передвигался на автомобиле темного цвета. Других данных у правоохранителей нет. В данный момент сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
Всех свидетелей аварии просят обратиться дежурную часть по номерам (3452) 794–686, 794–610, 794–594, либо «02».