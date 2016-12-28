nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюмени заработает мобильное приложение для подачи заявлений в ЗАГС

28 декабря 2016, 10:09
Единая мобильная платформа Тюменской области в 2017 году пополнится еще одним приложением. Уже во втором квартале планируется запустить пятое по счету мобильное приложение — «ЗАГС 72».

Более 88 тысяч жителей области являются пользователями четырех мобильных приложений («Медицина72» «Образование72», «Транспорт72», «ЖКХ72»), выпущенных правительством Тюменской области в течение последних двух лет. Об этом сообщил директор регионального департамента информатизации Александр Албычев.

Уже во втором квартале планируется запустить пятое по счету мобильное приложение — «ЗАГС 72». По словам Александра Сергеевича, его основной функцией будет запись в органы ЗАГСа для получения различных услуг ведомства. Запись будет интегрирована с электронной очередью, поэтому при личном посещении гражданин сможет по номеру отследить на каком месте в очереди он находится.

Кроме этого в планах есть и усовершенствование приложения «Транспорт72» и реализация в нем функции оплаты, что позволит приобретать билеты на автобусы, следующие по областным маршрутам.

Отдельно Александр Албычев отметил, что в мобильных приложениях используется классическая система интернет-эквайринга, поэтому воспользоваться функцией оплаты могут клиенты любого банка. Примером может стать приложение «ЖКХ72», которое уже сейчас позволяет оплачивать квитанции за коммунальные услуги.

#Новости#Коля#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25