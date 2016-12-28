В Тюмени заработает мобильное приложение для подачи заявлений в ЗАГС

Уже во втором квартале планируется запустить пятое по счету мобильное приложение — «ЗАГС 72». По словам Александра Сергеевича, его основной функцией будет запись в органы ЗАГСа для получения различных услуг ведомства. Запись будет интегрирована с электронной очередью, поэтому при личном посещении гражданин сможет по номеру отследить на каком месте в очереди он находится.