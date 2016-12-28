В Тюмени заработает мобильное приложение для подачи заявлений в ЗАГС

Более 88 тысяч жителей области являются пользователями четырех мобильных приложений («Медицина72» «Образование72», «Транспорт72», «ЖКХ72»), выпущенных правительством Тюменской области в течение последних двух лет. Об этом сообщил директор регионального департамента информатизации Александр Албычев.
Уже во втором квартале планируется запустить пятое по счету мобильное приложение — «ЗАГС 72». По словам Александра Сергеевича, его основной функцией будет запись в органы ЗАГСа для получения различных услуг ведомства. Запись будет интегрирована с электронной очередью, поэтому при личном посещении гражданин сможет по номеру отследить на каком месте в очереди он находится.
Кроме этого в планах есть и усовершенствование приложения «Транспорт72» и реализация в нем функции оплаты, что позволит приобретать билеты на автобусы, следующие по областным маршрутам.
Отдельно Александр Албычев отметил, что в мобильных приложениях используется классическая система интернет-эквайринга, поэтому воспользоваться функцией оплаты могут клиенты любого банка. Примером может стать приложение «ЖКХ72», которое уже сейчас позволяет оплачивать квитанции за коммунальные услуги.