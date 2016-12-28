Умерла сыгравшая принцессу Лею актриса Кэрри Фишер

24 декабря Фишер была экстренно госпитализирована в критическом состоянии после сердечного приступа, который случился, когда она летела в самолете из Лондона в Лос-Анджелес. Позднее сообщалось о том, что состояние здоровья американской актрисы оценивается как стабильное.