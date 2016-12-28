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Умерла сыгравшая принцессу Лею актриса Кэрри Фишер

28 декабря 2016, 09:26
Исполнительница роли принцессы Леи из «Звездных войн» американская актриса Кэрри Фишер скончалась в возрасте 60 лет. Информацию о смерти актрисы подтвердил представитель семьи Фишер.

24 декабря Фишер была экстренно госпитализирована в критическом состоянии после сердечного приступа, который случился, когда она летела в самолете из Лондона в Лос-Анджелес. Позднее сообщалось о том, что состояние здоровья американской актрисы оценивается как стабильное.

Кэрри Фишер — актриса, сценарист и прозаик. Всемирную известность получила благодаря исполнению роли принцессы Леи Органы в киносаге «Звездные войны». В «Пробуждении силы» — седьмом эпизоде саги — Кэрри Фишер была уже не принцессой, а простым генералом повстанцев. И бывшей женой Хана Соло, героя Форда. Она успела сняться и в восьмом эпизоде, выход которого намечен на декабрь 2017-го.

Но самое ностальгическое ее появление в современной истории «Звездных войн» — участие в спин-оффе «Изгой-один». Правда, Кэрри Фишер в нем не снималась, это были достижения компьютерной графики.

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