Умерла сыгравшая принцессу Лею актриса Кэрри Фишер

24 декабря Фишер была экстренно госпитализирована в критическом состоянии после сердечного приступа, который случился, когда она летела в самолете из Лондона в Лос-Анджелес. Позднее сообщалось о том, что состояние здоровья американской актрисы оценивается как стабильное.
Кэрри Фишер — актриса, сценарист и прозаик. Всемирную известность получила благодаря исполнению роли принцессы Леи Органы в киносаге «Звездные войны». В «Пробуждении силы» — седьмом эпизоде саги — Кэрри Фишер была уже не принцессой, а простым генералом повстанцев. И бывшей женой Хана Соло, героя Форда. Она успела сняться и в восьмом эпизоде, выход которого намечен на декабрь 2017-го.
Но самое ностальгическое ее появление в современной истории «Звездных войн» — участие в спин-оффе «Изгой-один». Правда, Кэрри Фишер в нем не снималась, это были достижения компьютерной графики.