Тюменцев всполошила внеплановая проверка сирен

В департаменте отметили, что не так давно в городе было установлено 39 новых сирен, они вошли в централизованную систему оповещения Тюмени. Судя по тому, что сирену хорошо было слышно в том числе и с закрытыми окнами, система оповещения со своей работой справляется — ранее тюменцы наоборот заявляли, что во время проверок не слышат воя сирен.