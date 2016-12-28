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Тюменцев всполошила внеплановая проверка сирен

28 декабря 2016, 11:49
В редакцию интернет-портала NashGorod.ru обратились несколько тюменцев, которые утром сегодня, 28 декабря, были встревожены воем сирен. Звук слышали во многих районах города.
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Тюмень

В частности, горожане сообщили, что сирену было хорошо слышно в районе КПД, Дома обороны, на Московском тракте, в заречной части Тюмени. При этом о проверке сирен, как это обычно бывает, заранее не сообщали. У жителей областного центра возник резонный вопрос: «Что же случилось?».

В департаменте безопасности жизнедеятельности администрации города корреспонденту NashGorod.ru пояснили, что никакого повода для паники нет — прошла внеплановая проверка систем оповещения, не привязанная к какому-либо поводу.

В департаменте отметили, что не так давно в городе было установлено 39 новых сирен, они вошли в централизованную систему оповещения Тюмени. Судя по тому, что сирену хорошо было слышно в том числе и с закрытыми окнами, система оповещения со своей работой справляется — ранее тюменцы наоборот заявляли, что во время проверок не слышат воя сирен.

#Новости#Департамент безопасности жизнедеятельности#Тюмень#Таня#Общество
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