Тюменцев всполошила внеплановая проверка сирен

В частности, горожане сообщили, что сирену было хорошо слышно в районе КПД, Дома обороны, на Московском тракте, в заречной части Тюмени. При этом о проверке сирен, как это обычно бывает, заранее не сообщали. У жителей областного центра возник резонный вопрос: «Что же случилось?».
В департаменте безопасности жизнедеятельности администрации города корреспонденту NashGorod.ru пояснили, что никакого повода для паники нет — прошла внеплановая проверка систем оповещения, не привязанная к какому-либо поводу.
В департаменте отметили, что не так давно в городе было установлено 39 новых сирен, они вошли в централизованную систему оповещения Тюмени. Судя по тому, что сирену хорошо было слышно в том числе и с закрытыми окнами, система оповещения со своей работой справляется — ранее тюменцы наоборот заявляли, что во время проверок не слышат воя сирен.