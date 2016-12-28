Счастливого нового дома: решаем жилищный вопрос на январских каникулах

Специально для тех, кто планирует решать жилищный вопрос во время праздников, работает офис продаж на объекте ЖК «Клевер парк» (ул. Закалужская). В период с 3 по 9 января здесь ждут всех желающих с 11 до 16 часов (7 января — выходной). Менеджеры компании подробно расскажут о проекте и проведут экскурсию по строительной площадке. Вы сможете увидеть процесс возведения домов изнутри, прогуляться по демонстрационному этажу и уже сейчас оценить, какой будет ваша будущая квартира.