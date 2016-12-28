Счастливого нового дома: решаем жилищный вопрос на январских каникулах

Удачным периодом для подбора недвижимости становятся наступающие новогодние каникулы — они достаточно долгие для того, чтобы отдохнуть, навестить близких и выбрать квартиру!
Выгодные экскурсии
Специально для тех, кто планирует решать жилищный вопрос во время праздников, работает офис продаж на объекте ЖК «Клевер парк» (ул. Закалужская). В период с 3 по 9 января здесь ждут всех желающих с 11 до 16 часов (7 января — выходной). Менеджеры компании подробно расскажут о проекте и проведут экскурсию по строительной площадке. Вы сможете увидеть процесс возведения домов изнутри, прогуляться по демонстрационному этажу и уже сейчас оценить, какой будет ваша будущая квартира.
Покупка квартиры в ЖК «Клевер парк» в период каникул — это не только удобно, но и выгодно. За посещение офиса продаж на объекте компания дарит при сделке дополнительную скидку в 10 000 рублей.* К тому же, скидка суммируется с другими скидками компании.
Жилой комплекс «Клевер парк», несомненно, достоин вашего внимания. Комплекс наделен удобными планировками с лаунж-балконами и просторными кухнями-гостиными, собственной инфраструктурой с дворами без машин, безопасными детскими площадками и другими полезными особенностями. Со всеми преимуществами «Клевер парка» ознакомьтесь на сайте застройщика или уже сегодня посетите офис продаж, где вам помогут принять правильное решение!
Застройщик ООО «Клевер парк». Проектная декларация размещена на сайте 4development.ru.
*Подробности по телефону (3452) 60-40-40.
Строительная компания 4D Development:
ул. Республики, 65, офис 607,
тел. (3452) 60-40-40.