С новогодней елкой могут прийти незваные гости

В областном Россельхознадзоре предупреждают: на территории некоторых субъектов Российской Федерации имеются очаги опасных карантинных вредителей леса. Поэтому существует риск заноса и распространения этих насекомых на территории нашей области.
Управление рекомендует предпринимателям и жителям области: перед тем, как ввезти новогодние ели из других регионов, необходимо удостоверить их фитосанитарную безопасность карантинным сертификатом, который выдает территориальный Россельхознадзор, в зону ответственности которого входит данный регион. Перед покупкой живого дерева очень важно убедиться в наличии у продавца документов, подтверждающих фитосанитарное состояние елей.
Ель может стать распространителем вредителей — жуков-усачей, которые не только наносят ущерб лесным культурам, но и являются переносчиками сосновой стволовой нематоды. «Однако в зимнее время вопрос с распространением вредителей неактуален. В наше Управление сообщений от тюменцев не поступает», — рассказал руководитель Россельхознадзора по Тюменской области Сергей Палевич.
Чтобы новогодняя ель не омрачила ваш праздник, необходимо подобрать наиболее свежее и здоровое дерево. Во-первых, необходимо обратить внимание на цвет иголок — он должен быть ярко-зеленым. Чем больше цвет иголок дает желтый оттенок, тем меньше оно простоит в домашних условиях. Во-вторых, проверьте здоровье дерева, а именно обратите внимание на толщину ствола. Чем толще ствол, тем дерево здоровее. Так, при высоте елки 1.5 м, диаметр нижней части ствола должен составлять не менее 6 см. Также попробуйте выдернуть иголки, провести по ним против роста. Свежая, здоровая елка пройдет эти тесты.
Если вы попробуете растереть несколько иголочек в руке, то должны почувствовать аромат и липкость смолы, это также неплохой признак свежести хвойного дерева, чем больше смолы — тем дольше елка простоит в доме. Прежде чем заносить ель в вашу квартиру, стоит вначале адаптировать ее к внутреннему климату. Если у вас есть балкон или подвал, оставьте ее на пару часов там. Сделать это нужно для того, чтобы избежать резких перепадов температур, которые являются довольно губительными для дерева.
Старайтесь чаще сбрызгивать ветки елки водой, для сохранения свежести и избегания пересыхания. Не устанавливайте ель вблизи отопительных приборов. Чаще проветривайте помещение.