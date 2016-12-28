С новогодней елкой могут прийти незваные гости

Если вы попробуете растереть несколько иголочек в руке, то должны почувствовать аромат и липкость смолы, это также неплохой признак свежести хвойного дерева, чем больше смолы — тем дольше елка простоит в доме. Прежде чем заносить ель в вашу квартиру, стоит вначале адаптировать ее к внутреннему климату. Если у вас есть балкон или подвал, оставьте ее на пару часов там. Сделать это нужно для того, чтобы избежать резких перепадов температур, которые являются довольно губительными для дерева.