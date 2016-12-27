Водитель «девятки» врезался в опору моста и разбил себе голову

Как сообщает госавтоинспекция, ДТП произошло в два часа дня на Сузгунском взвозе города Тобольска. По предварительным данным, 39-летний водитель легковушки не смог правильно выбрать скорость движения, что и привело к потере контроля над автомобилем. В результате инцидента автомобилист получил черепно-мозговую травму.