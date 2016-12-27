Водитель «девятки» врезался в опору моста и разбил себе голову

Как сообщает госавтоинспекция, ДТП произошло в два часа дня на Сузгунском взвозе города Тобольска. По предварительным данным, 39-летний водитель легковушки не смог правильно выбрать скорость движения, что и привело к потере контроля над автомобилем. В результате инцидента автомобилист получил черепно-мозговую травму.
Схожее ДТП случилось в областном центре на улице Запольной — 20-летняя девушка, сидевшая за рулем автомобиля «Лада» 99-ой модели въехала в опору освещения. Водитель получила травму головы и ушиб колена.
Всего за минувшие сутки на дорогах региона произошло пять аварий. Пятеро человек получили травмы, погибших нет.