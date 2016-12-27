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Водитель «девятки» врезался в опору моста и разбил себе голову

27 декабря 2016, 12:09
Серьезная авария произошла в Тюменской области накануне, 26 декабря — водитель «Лады» девятой модели не справился с управлением и на скорости въехал в опору моста.

Как сообщает госавтоинспекция, ДТП произошло в два часа дня на Сузгунском взвозе города Тобольска. По предварительным данным, 39-летний водитель легковушки не смог правильно выбрать скорость движения, что и привело к потере контроля над автомобилем. В результате инцидента автомобилист получил черепно-мозговую травму.

Схожее ДТП случилось в областном центре на улице Запольной — 20-летняя девушка, сидевшая за рулем автомобиля «Лада» 99-ой модели въехала в опору освещения. Водитель получила травму головы и ушиб колена.

Всего за минувшие сутки на дорогах региона произошло пять аварий. Пятеро человек получили травмы, погибших нет.

#Новости#Транспорт#Евгений#Общество
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