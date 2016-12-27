В надземном переходе на Мельникайте устанавливают дополнительные поручни

Процесс установки поручней на лестницах перехода заснял сегодня,27 декабря, видеооператор интернет-портала NashGorod.ru Сергей Шарапов. Видно, что поручни устанавливают посередине, в непосредственной близости от пандуса.
Напомним, объект был торжественно открыт 21 ноября. В тот же день был демонтирован светофор. Новый надземный переход на пересечении улиц Мельникайте и Валерии Гнаровской, с помощью которого горожане могут пересечь проезжую часть, сразу после открытия стал предметом горячих обсуждений среди тюменцев. Больше всего на него жаловались пожилые люди и матери с маленькими детьми, которые еще не могут ходить самостоятельно. Многим надземный переход показался неудобным. В частности, недовольные новым объектом тюменцы акцентировали внимание на том, что в переходе нет лифтов, а покрытие пола очень скользкое. Позже переход застелили нескользящим покрытием, а ступени оборудовали специальными рейками.
По данным портала госзакупок, стоимость строительства данного объекта составила 61 373 000 рублей. Подрядчиком выступила компания «Мостострой-11».