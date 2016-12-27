В 177 многоквартирниках области закончен капитальный ремонт

С момента начала реализации этой программы губернатор Владимир Якушев поручил ответственным за выполнение программы тщательнее работать с подрядными организациями. Отбирать только тех подрядчиков, кто способен качественно и в срок выполнить большой объем работ по капремонту. По мнению главы региона. капитальный ремонт многоквартирных домов — одна из важных программ, выполнение которой волнует тюменцев. «Результат капремонта должен устраивать людей. Они вкладывают в программу собственные средства, соответственно, требования к качеству и исполнению работ строжайшие. Им нужно соответствовать»,- считает губернатор.