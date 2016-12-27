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Убила мужа в пьяной ссоре — готовится к суду

27 декабря 2016, 13:08
Следственным отделом следственного управления СК РФ по Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летней жительницы областного центра, обвиняемой в убийстве.
Сюжет
Тюмень

Следственным отделом следственного управления СК РФ по Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летней жительницы областного центра, обвиняемой в убийстве.

По версии следствия 23 сентября 2016 в одной из квартир дома № 36 по улице Судостроителей в Тюмени в ходе употребления спиртных напитков между женщиной и её мужем произошла ссора. Тогда подозреваемая вооружившись хозяйственно-бытовым ножом, нанесла потерпевшему один удар в грудь. Смерть мужчины наступила почти сразу.

Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

#Новости#Убийство#Следственный комитет#Тюмень#Марина#Происшествия
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