Убила мужа в пьяной ссоре — готовится к суду

Следственным отделом следственного управления СК РФ по Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летней жительницы областного центра, обвиняемой в убийстве.
По версии следствия 23 сентября 2016 в одной из квартир дома № 36 по улице Судостроителей в Тюмени в ходе употребления спиртных напитков между женщиной и её мужем произошла ссора. Тогда подозреваемая вооружившись хозяйственно-бытовым ножом, нанесла потерпевшему один удар в грудь. Смерть мужчины наступила почти сразу.
Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.