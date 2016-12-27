Убила мужа в пьяной ссоре — готовится к суду

По версии следствия 23 сентября 2016 в одной из квартир дома № 36 по улице Судостроителей в Тюмени в ходе употребления спиртных напитков между женщиной и её мужем произошла ссора. Тогда подозреваемая вооружившись хозяйственно-бытовым ножом, нанесла потерпевшему один удар в грудь. Смерть мужчины наступила почти сразу.