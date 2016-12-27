nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Составлен итоговый рейтинг губернаторов: Владимир Якушев и Сергей Собянин в первой тройке

27 декабря 2016, 17:16
Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал итоговое за 2016 год исследование, посвященное оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации.

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал итоговое за 2016 год исследование, посвященное оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации.

Результаты Национального рейтинга получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

В «Национальном рейтинге губернаторов» отмечаются предшественники только тех глав регионов, которые вступили в должность в 2016 году. Для формата и целей исследования признано лишним акцентировать внимание на нюансах статуса руководителей субъектов («и.о.», «временно исполняющий» и т.п.).

Лидером «Национального рейтинга губернаторов» в 2016 году стал Сергей Собянин (Москва). В случае с главами субъектов, представляющими города федерального значения, эксперты свою оценку основывают, в первую очередь, на факторах политических. Проблемы городского хозяйства при этом отходят на второй план. В противном случае произошло бы некоторое смешение ролей глав субъектов и руководителей городских администраций.

Вторым стал глава правительства Тюменской области Владимир Якушев, третьим — губернатор республики Татарстан Рустам Минниханов.

Губернаторы соседних округов — ЯНАО и Югры — заняли 5 и 21 место.

#Новости#Рейтинги#Тюменская область#Владимир Якушев#Марина#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25