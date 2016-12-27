Составлен итоговый рейтинг губернаторов: Владимир Якушев и Сергей Собянин в первой тройке

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал итоговое за 2016 год исследование, посвященное оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации.
Результаты Национального рейтинга получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.
В «Национальном рейтинге губернаторов» отмечаются предшественники только тех глав регионов, которые вступили в должность в 2016 году. Для формата и целей исследования признано лишним акцентировать внимание на нюансах статуса руководителей субъектов («и.о.», «временно исполняющий» и т.п.).
Лидером «Национального рейтинга губернаторов» в 2016 году стал Сергей Собянин (Москва). В случае с главами субъектов, представляющими города федерального значения, эксперты свою оценку основывают, в первую очередь, на факторах политических. Проблемы городского хозяйства при этом отходят на второй план. В противном случае произошло бы некоторое смешение ролей глав субъектов и руководителей городских администраций.
Вторым стал глава правительства Тюменской области Владимир Якушев, третьим — губернатор республики Татарстан Рустам Минниханов.
Губернаторы соседних округов — ЯНАО и Югры — заняли 5 и 21 место.