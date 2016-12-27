Составлен итоговый рейтинг губернаторов: Владимир Якушев и Сергей Собянин в первой тройке

Лидером «Национального рейтинга губернаторов» в 2016 году стал Сергей Собянин (Москва). В случае с главами субъектов, представляющими города федерального значения, эксперты свою оценку основывают, в первую очередь, на факторах политических. Проблемы городского хозяйства при этом отходят на второй план. В противном случае произошло бы некоторое смешение ролей глав субъектов и руководителей городских администраций.