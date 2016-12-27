Новогодняя афиша Тюмени: куда сходить на неделе?

Сегодня, 27 декабря, на Цветном бульваре состоится торжественное открытие главной елки города и ледового городка. Для жителей и гостей областной столицы — народное гулянье с песнями, танцами и большим количеством сладких призов. На всех интерактивных площадках тюменцев будут встречать персонажи из старых добрых сказок и мультфильмов. Новогодние игры, конкурсы и хороводы будут радовать горожан с 16.00 до 17.00. Экран на сцене будет работать в режиме караоке, так что можно будет попробовать поставить рекорд на самое массовое исполнение песни о Новом годе.