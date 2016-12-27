Новогодняя афиша Тюмени: куда сходить на неделе?

Сегодня, 27 декабря, на Цветном бульваре состоится торжественное открытие главной елки города и ледового городка. Для жителей и гостей областной столицы — народное гулянье с песнями, танцами и большим количеством сладких призов. На всех интерактивных площадках тюменцев будут встречать персонажи из старых добрых сказок и мультфильмов. Новогодние игры, конкурсы и хороводы будут радовать горожан с 16.00 до 17.00. Экран на сцене будет работать в режиме караоке, так что можно будет попробовать поставить рекорд на самое массовое исполнение песни о Новом годе.
Ждет посетителей новогодняя ярмарка, открывшаяся в Выставочном зале (улица Севастопольская, 12). Здесь можно присмотреть и приобрести подарки для родных и коллег. Чего здесь только нет! И мед, чаи, расписные пряники, валенки, игрушки ручной работы, оренбургские платки, украшения из камней, косметика из натуральных компонентов… Новогодняя ярмарка продлится до 30 декабря.
Торжественное открытие сквера со сказочным названием «Серебряные ключи» состоится сегодня, 27 декабря. Начало — в 18.30. Мероприятие пройдет в районе дома № 11 на улице Энергостроителей. Гостей новой зоны отдыха ждет насыщенная программа. Одним из пунктов которой станет бесплатный мастер-класс по суставной гимнастике от опытного спорторганизатора ДЮЦ «Пламя» Ольги Володиной. Тренинг пройдет в спортивной зоне сквера — это площадка с уличными тренажерами и площадка для занятий стрит воркаутом. Отметим, что территория «Серебряных ключей» предусматривает отдых не только для спортивных тюменцев. Также здесь расположились и тематические зоны отдыха, и водоем, и игровые зоны для детей.
Тюменцев приглашают на празднование новогодних утренников в центр развлечений «Третья планета» по 31 декабря. Для посетителей предусмотрели три разных программы:
— для детей от 3 до 6 лет — «Новогодние приключения Щенячьего патруля». Для вас: веселые хороводы, интересные конкурсы, обожаемые всеми песни. Кстати, Дед Мороз обещал привезти подарки для юных посетителей!
— для детей от 7 до 11 лет — встреча с Миньоном и Грю. В программе: игры с героями, встреча Деда Мороза и Снегурочки, загадывание желаний, и, конечно же, подарки!
— для детей старше 12 лет — искрометная «Новогодняя вечеринка» в ТЦ «Галерея Вояж». В программе: дискотека, зажигательные конкурсы, интеллектуальная игра «Квиз» и, конечно же, подарки!
Посещение утренника для родителей — бесплатно. Купить билет можно в ТЦ «Фаворит» или ТЦ «Галерея «Вояж». Забронировать можно по телефону 55-01-01 (ТРЦ «Фаворит»), 53-00-29 (ТЦ «Галерея Вояж»). Подробности на сайте.
Сегодня, 27 декабря, в актовом зале Тюменского индустриального университета (улица Мельникайте, 70) состоится премьера фильма «Не самый лучший день», снятого в областной столице. Создатели ленты — участники проекта «Обмороженные». Начало мероприятия — в 19.30. На премьеру приглашают всех желающих. После просмотра пройдет обсуждение фильма.
Новогоднее приключение для малышей от трех до шести лет «Сундучок Деда Мороза» (Сцена на Пятом, Тюменский драматический театр) покажут актеры театра-студии «МАЙ» 28 и 30 декабря. Этол спектакль-бродилка с песнями, танцами и веселыми играми. В канун Нового года из волшебной страны украли сундучок Деда Мороза, в котором хранится множество новогодних чудес! Персонажи пьесы вместе с маленькими зрителями отправятся на его поиски. Билеты — от 300 рублей.
28 декабря на сцене Тюменского драматического театра пройдет спектакль «Фунтик неуловимый». Постановка рассчитана на детей от трех лет. Продолжительность спектакля — один час 10 минут.
Также на сцене драматического театра представят спектакль «Приключения Буратино». Его будут показывать 27, 28, 29 и 30 декабря.
Праздничная программа в рамках «Губернаторской елки» для талантливых, одаренных детей и подростков состоится 28 и 29 декабря в областном детском оздоровительно-образовательном центре «Ребячья республика» (Тюменский район, 38 километр Салаирского тракта). 300 ребят от 12 до 17 лет, отличившихся в учебе, спорте, творчестве, примут участие в программе. 28 декабря с 12.00 состоятся веселые новогодние эстафеты и подвижные игры на свежем воздухе. 29 декабря с 10.00 ребята примут участие в тематическом сборе, новогодних мастер-классах различной направленности. В завершение праздника участники вспомнят самые яркие моменты уходящего года с помощью видеофильма «Лучшие моменты 2016 года». Помимо ярких впечатлений каждый ребенок получит памятный и сладкий подарок от губернатора Тюменской области.
28, 29 и 30 декабря камерный театр «Солнце Сибири» покажет тюменцам сказку «Как Федор дочь Кощееву умкнул!». Показы пройдут в Доме Печати (улица Осипенко, 81, вход с Профсоюзной). 28 декабря спектакль начнут показывать в 11.00. 29 декабря — в 13.30 и 30 декабря — в 16.00. Стоимость билетов — от 350 рублей. Стоимость — 400 рублей.
Двукратный чемпион мира по грэпплингу и чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Джефф Монсон приедет в Тюмень. Здесь 31 декабря американец сразится с тюменским спортсменом Владимиром Рудницким, призером Чемпионата России по самбо. Бой состоится в КТЗ «Золотые ворота Сибири». Начало мероприятия — в 15.00.
Перед главным боем с участием Монсона в программе соревнований будут выступления двух пар боксеров и семь пар бойцов смешанного стиля. В рамках визита в Тюмень Джефф Монсон проведет мастер-класс для бойцов и примет участие в автограф-сессии. Организаторы мерориятия: НКО «Союз экстремальных видов спорта» и организация спортивных мероприятия по ММА «Талисман». Стоимость билетов — 1000 рублей. Билеты на мероприятие продаются на портале kassy.ru.
А 1 января в 10.30 от храма в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» (улица Малышева, 28) начнется крестный ход по городу на автобусах и личном транспорте. Он посвящен дню памяти Святого Мученика Вонифатия, покровителя трезвенников. По окончанию участников будет ждать горячий чай и свежая выпечка. Принять участие приглашают всех неравнодушных людей, активистов церковно-общественного движения и приходские общества трезвости. Телефон для справок: 8 (3452) 45-49-45.
Желающие смогут покататься на коньках. Отметим, в областной столице работают более 100 ледовых площадок. Из необычных хочется выделить каток со встроенной подсветкой на территории ярмарки Михайловского рынка (улица Федюнинского, 55). Он работает ежедневно с 9.00 до 22.00. Вход бесплатный. Кроме того, недавно на крыше Дома Печати (улица Осипенко, 81) тоже открыли каток. Стоимость катания в будни днем — 100, вечером и в выходные — 150 рублей. Однако проката коньков здесь нет.